‘De Champs-Élysées is als de Boomsesteenweg met streken’

Volgende zondag wordt de laatste Touretappe gereden op de Champs-Élysées, en dat is iets bijzonders, want de Parijse boulevard heeft een rijke geschiedenis. Als geld zou stinken, zou je de Elysese Velden tot in Roubaix kunnen ruiken, want amai! Maar er wonen ook gewone mensen in die ongewone straat, en wij willen natuurlijk weten hoe het is om daar elke avond thuis te komen. Hup met de journalistieke geit, dus!

HUMO Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?

ERWIN GEESSENS (bewoner) «Mijn vrouw en ik woonden eerst in Bornem, maar op een dag zei mijn vrouw: ‘Erwin, we leven maar één keer. Zouden we niet naar de Champs-Élysées verhuizen?’ Ik vond dat een rare redenering, je zou ook kunnen zeggen: ‘We leven maar één keer, zouden we niet naar Puurs verhuizen?’ Dat heb ik haar ook gezegd. Maar Charlotte vond dat onzin.»

HUMO Charlotte is je vrouw?

GEESSENS «Nee, Charlotte is de beste vriendin van mijn vrouw, maar ze was toevallig op bezoek. Mijn vrouw, die Sheila heet, antwoordde: ‘Erwin, Puurs is niet interessanter dan Bornem.’ En Charlotte voegde daar dus aan toe dat mijn opmerking onzin was. Dat kwetste mij diep, want ik ben afkomstig van Puurs, en ik weet dat die gemeente heel wat te bieden heeft. Je hebt daar een arboretum, en sinds de fusie met Sint-Amands ook een schilderachtige Scheldeoever. Allemaal dingen die ze in Bornem niet hebben.»

HUMO Bornem heeft toch ook een Scheldeoever?

GEESSENS «Ja, maar die is niet schilderachtig. Dat werd dus een hele discussie, en die Charlotte gooide de hele tijd olie op het vuur. ‘We zullen Puurs eens vergelijken met Parijs,’ zei ze, en ze begon te googelen tot de vlammen uit haar iPhone sloegen. Ik werd een beetje boos. ‘Wel,’ riep ik, ‘verkas dan maar naar die Champs-Élysées, ik verhuis naar Puurs!’

»Mijn vrouw verhuisde de volgende dag al, geholpen door die triomfantelijk grijnzende heks van een vriendin.»

HUMO Kon ze zo snel een woning vinden in Parijs?

GEESSENS «Dat heeft ze mij verteld, ja. Zelf vond ik een huurappertement nabij het centrum van Puurs. Toen ik daar al een paar weken woonde, ik had het arboretum al een keer of drie bezocht, en die schilderachtige Scheldeoevers ook, kwam ik die ellendige vriendin Charlotte tegen, op de trap van mijn eigen appartementsblok. Het mens hakkelde wat over een oude tante die daar woonde. Ik besloot de deurbellen in de hal eens te controleren. Ik zou nu een mededeling kunnen laten beginnen met ‘tot mijn grote verbazing’, maar dat zou een leugen zijn, want ik voelde het al van kilometers ver aankomen. Naast de bel van appartement 5C stond: ‘Geessens-Vermeulen S.’ Mijn vrouw dus.»

HUMO Sheila was ook naar Puurs verhuisd?

GEESSENS «Ja, omdat Puurs toch goedkoper is dan Parijs. Ik belde bij haar aan, en ze viel me huilend in de armen, omdat ze mij had gemist. We babbelden wat, ook Sheila had het arboretum al een paar keer bezocht, en het schilderachtige Sint-Amands, maar het was een beetje tegengevallen. Want als er iets is wat gauw verveelt, is het schilderachtigheid. Daar waren we het over eens. Daarom zei ik: ‘Sheila, wat als we nu eens naar de Champs-Élysées verhuizen?’ – ‘Goed idee,’ antwoordde Sheila, ‘want we leven maar één keer.’ Maar zo simpel was dat niet.»

HUMO Parijs is namelijk heel duur.

GEESSENS «Ja, met name de Champs-Élysées. Gelukkig was die rotvriendin van mijn vrouw haar handtas vergeten, en daar stak een briefje in met wat gebruiksersnamen en wachtwoorden. In minder dan 10 minuten hadden we haar bankrekening geplunderd, en twee uur later zaten we al op de tgv, want met een auto ben je niks in Parijs.»

HUMO Hoe is het om daar te wonen?

GEESSENS «Je moet Parijs wel wat kennen. Je hebt daar veel van die vervelende schilderachtige plekken, en die moet je leren ontwijken. Gelukkig is de Champs-Élysées niet schilderachtig, het is veeleer een omhooggevallen Boomsesteenweg, of een openlucht-shoppingcenter, dus dat valt erg mee.»

HUMO En die vriendin die haar geld kwijt is?

GEESSENS «Sheila heeft haar gezegd: ‘Een mens leeft maar één keer, dus als je de kans krijgt om de rekeningen van je vriendin te plunderen, wat moet je dan doen?’ Daar kon Charlotte weinig tegen inbrengen.»

