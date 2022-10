De eerste reactie van Clement Peerens na de gewonnen Belgian Podcast Award: ‘Hangt er een geldprijs aan vast? Nee? Salut dan!’

Het is dikke ambiance op de redactie. Het gejuich is drie straten verder te horen, de champagnekurken knallen en er wordt vrolijk aan wangedrag gedaan, mét wederzijdse schriftelijke toestemming natuurlijk (van degenen die nog in staat zijn een acceptabele handtekening te produceren). Yes, ‘De ongelogen waarheid’, een inmiddels wereldberoemde podcast van uw eigenste Humo, heeft een Belgian Podcast Award gewonnen in de categorie Humor! Tijd om de bezieler even te feliciteren.

HUMO Proficiat, Clement Peerens.

CLEMENT PEERENS «Merci! Hangt daar een geldprijs aan vast? Nee? Dan wens ik u nog een prettige dag. Salukes.»

HUMO Toch nog een korte vraag, als het kan. Wat doet het met je als je zo’n prijs wint?

PEERENS «Ik word daar niet depressief van, als ge dat bedoelt. Maar ben ook niet zot van glorie, ik ben eerder gezond achterdochtig. Ik weet niet wie er achter die Podcast Awards zit, maar dat zouden weleens mensen met slechte bedoelingen kunnen zijn.»

HUMO Wat voor slechte bedoelingen?

PEERENS «Ge weet dat ik tegenwoordig een café heb. Veel van mijn klanten zijn intelligente mensen, anders zouden ze ergens anders pinten gaan pakken. Misschien heeft één van die gasten gezegd: ‘Wette wa? We geven de Clement nen award, dan gaat die dat vieren door een paar gratis vaten te geven. En dan drinken wij nen helen avond gratis. Het enige wat we moeten doen, is zo’n lelijk prutsding laten maken dat hij op zijn schouw kan zetten. Meer dan ne printer en een stukske plexi hebt ge daar niet voor nodig.’ Nee, daar ga ik mij niet aan laten vangen. Trouwens, dat idee hebben ze van mij gepikt.»

HUMO Hoezo?

PEERENS «Ik heb bijvoorbeeld begin september de Belgian Creative Cooking award aan The Jane gegeven. Vorige week ben ik die gaan uitreiken met een paar vrienden, en die gasten van dat peperduur restaurant konden niet anders dan ons een diner aanbieden. Amai, da eten viel tegen. Ik heb tegen de garçon gezegd: ‘Als ik dat had geweten, had ik die award wel aan iemand anders gegeven.’

»Maar goed, het is een systeem dat marcheert. Zelfs bij zwartrijden op den tram. Als ge zo ne controleur ziet aankomen, moette rechtspringen, applaudisseren en op plechtige wijze verkondigen: ‘Goed gedaan, gast! Gij zijt verkozen tot Controleur van het Jaar.’ Die mensen zijn dan ongelofelijk blij, dat is ontroerend om te zien. Want die krijgen dag in, dag uit verwensingen en zelfs fecaliën van huisdieren naar hunnen kop, en als die dan eindelijk wat oprechte waardering krijgen, dan breken die. Dan worden die heel emotioneel. Nee, dat zijn prachtige momenten in het leven van zo’n eenvoudige medewerker van De Lijn.»