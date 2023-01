De ‘fitboys’ van de vogelpik: volgens ‘Het Nieuwsblad’ worden darters steeds atletischer

‘Waarom darts niet (meer) de wereld van “dikke Engelsen” is: “Je komt steeds vaker ‘fitboys’ tegen in de coulissen”’ lazen we vanochtend in het Nieuwsblad. Even waren we in de war: hadden onze eigen ogen ons belogen de afgelopen avonden die wij van acht tot twaalf gekluisterd aan VTM2 doorbrachten? Blijkbaar wel, want waar wij dachten dat het steeds goedgevormde veertigers waren die pijltjes wierpen, bleken het toch om vogelpikkende fitboys te gaan. Een overzicht!

DE VIER HALVE FINALISTEN

Gabriel Clemens

Michael Smith

Dimitri van Den Bergh

Michael van Gerwen

CALORIEËN Volgens het internet verbrandt iemand van 65kg gemiddeld 108 kcal per uur tijdens het darten. Volgens het Nederlandse Voedingscentrum is het calorieverbuik lager dan ‘de hond uitlaten’ (145 kcal/uur), en beduidend minder dan poetsen in huis (181 kcal/uur), tuinieren (217 kcal/uur) en zélfs bowlen (145 kcal/uur).

DE REST

Keegan Brown

Adrian Lewis

Karel Sedlacek & Raymond Smith

Boris Krcmar

Luke Woodhouse

Ryan Searle & Jose de Sousa

Simon Whitlock

Diogo Portela

Jose Justicia

Martin Lukeman

Ricky Evans

Jamie Hughes

Kim Huybrechts

Cameron Menzies

Halve finale WK Darts (Dimitri Van den Bergh vs. Michael van Gerwen)

Vanavond rond 22u30 op VTM 2