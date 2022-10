De grapjes over Jan Jambon gingen zelfs sneller de ronde dan zijn chauffeur rijden kan

Lees ook

Twaalf jaar lang in de ban van meesteroplichter en psychopaat The Puppet Master: ‘Hij gebruikte mijn moeder als slavin die de dieren moest voederen. Haar gevoeg moest ze maar in een emmer doen’

Zeven mannen over hoe hun mannelijkheid veranderde door vijf jaar #MeToo: ‘Vijf verschillende bedpartners is me wat te veel, maar toch, als man ben je wel benieuwd’

De 7 Hoofdzonden van Astrid Stockman: ‘Sinds ik op het scherm kom, ben ik omringd door mooie mensen. Daardoor ben ik af en toe niet zo vriendelijk voor m’n spiegelbeeld’