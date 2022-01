Trauma

Het is nu al meer dan één jaar geleden, en ik blijf de beelden van Sean, Stan en Peter maar zien in mijn hoofd. Soms word ik luid gillend wakker naast mijn vrouw. Trauma

