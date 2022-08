De ingekorte Dodentocht zorgt voor pret op het internet: ‘De kans is groot dat ook de Elfstedentocht stevig zal worden ingekort’

Jacques Vermeire kan opgelucht ademhalen: Ruben Van Gucht heeft na jaren een nieuwe aartsvijand gevonden. Niet enkel de sportjournalist is boos op de FOD Volksgezondheid, half Vlaanderen spuwt zijn gal over de inkorting van de Dodentocht. Want terwijl de klimaatjeugd haar toekomst ziet - sorry - smelten als sneeuw voor de zon, is het grootste onrecht ter wereld: slechts 65 in plaats van 100 kilometer in de verschroeiende hitte kunnen wandelen. Twitter trok z'n lollige hardloopbroek aan en schopte de zeurders een portie realiteitszin.

In de zomer van 2003 was er door de hitte in België een oversterfte van bijna 2500 mensen, maar de dodentocht kon inderdaad doorgaan. Mooie tijden. https://t.co/vDDW1JvmNB — Stefaan Werbrouck (@swerbrou) 10 augustus 2022

Kijk, zeurders, niets houdt u tegen om zélf 100 kilometer te wandelen. DE ZEE IN, BIJVOORBEELD. — Jeroen Baert (@jbaert) 10 augustus 2022

"De betuttelende roverheid moet mij niet opleggen dat ik geen 100 km mag wandelen!! 😡"



(Sent from my Dacia Duster om 800 meter verder drie sandwiches te gaan halen bij bakkerij 't Smoske, airco on full blast.) — Rien Emmery (@ArbiterOfTweets) 10 augustus 2022

Niemand:



De organisatie van de Dodentocht, na 65km: pic.twitter.com/q2bN766URc — Matteo Pestello (@mstamper) 10 augustus 2022

Weinig mensen weten dit, maar de echte reden dat de Dodentocht is ingekort, is dat ze te weinig douches naast het parcours hadden staan om pipi in te doen. — Relmans (@KrisRemels) 10 augustus 2022

‘Ik beslis zelf wel of ik 100km wil wandelen, niemand heeft zich daarmee te moeien, maar ik doe het wel alleen als er een organisatie is met hulpposten en drinken onderweg en rode kruis en politie en zo, want ja, anders zou het niet verantwoord zijn hé.’ #dodentocht — 🇺🇦 Philip Dutré (@philipdutre) 10 augustus 2022

Ik was naar de bakker 100 meter verder aan het stappen, maar ben na 65 meter opgepikt door een busje van de FOD Volksgezondheid. Raar. — Vander Elst met twee woorden (@KoenVanderElst) 10 augustus 2022

Op dit moment wil ik liever 100 kilometer in de loodzware hitte wandelen dan nog één 'De Dodentocht inkorten? We mogen niets meer van de overheid 😡!'-tweet te moeten lezen. — Thomas Smolders (@Ljosmyndun) 10 augustus 2022

en toch ga ik dit jaar evenveel kilometers wandelen op de dodentocht als dat ik alle andere jaren deed — MelkMuylle 🥛 (@MelkMuylle) 10 augustus 2022

Wel zo jammer voor de mensen die keihard getraind hadden voor een Dodentocht van 100km. pic.twitter.com/pAfYZmMbOm — jochem maes 🌈 🌈 (@hetjoch) 10 augustus 2022

Kunnen we aub stoppen met “we leven hier precies in Noord-Korea”te janken als de regering een beslissing neemt die u niet aanstaat zoals het inkorten vd Dodentocht? In N-Korea zouden ze die 12 keer zo lang en verplicht maken voor alle oude, zieke mensen tot 95 jaar. — Yungskie (@YungFierens) 10 augustus 2022

Dat dacht je maar, Marc. 65 km en geen meter verder. https://t.co/jtOJ6cf3QR — Vander Elst met twee woorden (@KoenVanderElst) 10 augustus 2022