‘De klassieke snotvalling lijkt onschuldig, maar het is een ware killer. De dinosaurussen zijn erdoor uitgestorven’

Aan covid zijn we intussen wel gewend, maar nu komt ook het griepseizoen eraan. Je hoort weleens: ‘Ach, de griep, dat is toch maar een griepje!’ Maar wat als je tegelijk omikron én influenza op je donder krijgt? Kun je dan maar best je testament opmaken, of stelt het allemaal niet zoveel voor? We vroegen het aan een artsige geneesheer die er al een leven lang medisch verantwoord op losdoktert.

DR. KOEN DE ZEULDER «Als die twee virussen samen beginnen te werken, krijg je te maken met een even gemotiveerd als meedogenloos leger. Terwijl omikron je zenuwstelsel en je bloedvaten te lijf gaat, stort de griep zich op je spijsvertering en het spierstelsel. Je kunt dan maar beter Maarten bellen, en hopen dat hij in de buurt is en even tijd voor je heeft.»

HUMO Wie is Maarten?

DE ZEULDER «Die morbide pijpenverzamelaar. Sorry, ik liet mij even op bloemrijke wijze gaan. Ik bedoel gewoon dat je het niet lang zult trekken. Maar het hoeft niet zover te komen. Virussen werken zelden samen.»

HUMO Waarom doen ze dat niet?

DE ZEULDER «Uit domheid. Zo’n virus stelt niet veel voor, het is eerder een ding dan een levend wezen. Je zou een virus nog het best kunnen vergelijken met een bende hooligans: verstand op nul, en gáán! Die gore wezentjes werken niet met doelstellingen en strategieën en zo. Nee, al wat op hun weg komt, moet eraan geloven. Als omikron het griepvirus kan infecteren, zal het die kans niet laten liggen. En omgekeerd geldt dat ook.»

HUMO Ze maken elkaar dus onschadelijk?

DE ZEULDER «Ja. Maar daar schuilt het gevaar! Want als twee honden vechten om een been, loopt een derde ermee heen!»

HUMO Wie is die derde hond?

DE ZEULDER «De klassieke snotvalling. Dat lijkt een onschuldig, bijna sympathiek aandoeninkje dat de hele zakdoekenindustrie in stand houdt, maar het is een ware killer. Vergeet niet dat de snotvalling al heel oud is. De dinosaurussen zijn erdoor uitgestorven. Door hun enorme omvang vloog hun snot hoog in de atmosfeer bij een niesbui. Op die manier reisde hun snot de hele wereld rond. De beesten bleven dapper voortploeteren, maar als het overal besmettelijk snot begint te regenen – vroeg of laat doet de zwaartekracht haar saaie werk – dan sta je daar: vastgelijmd, tot aan je nek in de smurrie. En dan maar wanhopig niezen, terwijl de kleinere diersoorten je vanuit hun holen zitten uit te lachen.»

HUMO De dino’s zijn toch uit-geroeid door een meteoriet?

DE ZEULDER «Waar heb je dat vandaan? Je moet niet alles geloven wat je op het internet leest.»

HUMO Zal de mensheid uitgeroeid worden door een nieuwe golf van snotvallingen?

DE ZEULDER «Nee, want de hedendaagse snotvalling heeft geleerd uit de fouten van haar voorouders. Die oersnotvalling is namelijk uitgeroeid door... een meteoriet!»

HUMO De dino’s waren dus al dood toen die meteoriet viel?

DE ZEULDER «Die beesten waren nog slechts eilanden van snot in een zee van iets vloeibaarder snot. Smakelijk was anders.»

HUMO Heeft die wereldwijde snotvalling de komst van die gigantische meteoriet uitgelokt?

DE ZEULDER «Dat is een interessant denkspoor, maar we zullen het nooit zeker weten. En ik zou niet te veel aandacht schenken aan die gedachte. We willen toch niet dat iedereen meteen in paniek raakt zodra hij een zakdoek nodig heeft? Stel je maar eens voor: iedereen met een snotvalling wordt gedeporteerd naar een plek waar een meteoriet de minste schade oplevert. Ergens op de steppe in Mongolië? Of de boerenbuiten van Kazachstan? Hoe gaan we dat geopolitiek en financieel regelen? En hoe krijgen we die patiënten daar, terwijl ze weten dat ze een meteoriet op hun dak krijgen?

»Nee, we houden het maar beter stil. Laat de mensen maar geloven dat corona met een griepje erbovenop extra vervelend is, maar niet meer dan dat. We hebben al genoeg massahysterie gehad, me dunkt!»