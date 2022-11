‘De meisjes van K3 zijn niets meer dan aandachtshoeren van wie het gezang in de studio serieus digitaal wordt bijgevezen’

‘Het bestaan van fake news is fake news!’ Deze spontane kreet van de disbelievers is het beste bewijs van het bestaan van, jawel, fake news! Kunnen we deze kwaal met wortel en al uitrukken, onderdompelen in javel, na droging cremeren en vervolgens opbergen in een loden sarcofaag, ingepakt in een betonnen kubus en omringd door mijnen en prikkeldraad? Ja, dat kan. Het begint bij de opvoeding van onze kindertjes. Als we stoppen met hun leugens wijs te maken, zoals bijvoorbeeld over het bestaan van Sinterklaas, dan zullen ze opgroeien tot volwassenen die zelf niet tot liegen in staat zijn. Maar het is niet zo simpel om dat in de praktijk te brengen.

JORON (fakenewsvrije ouder) «Dat is inderdaad niet eenvoudig. Zal ik een voorbeeld geven? Mijn zoontje Lucas, die volgend jaar naar het eerste leerjaar mag, liet zich ontvallen dat de meisjes van K3 lief zijn. Mijn vriendin en ik keken elkaar aan en besloten meteen in te grijpen. Ik zei: ‘Lieve meisjes? Nee Lucas, het zijn gewoon aandachtshoeren van wie het gezang in de studio serieus digitaal wordt bijgevezen, zodat het geheel een toonvaste indruk maakt.’ Wij dachten dat de kous daarmee af was, maar toen stelde dat kind de terechte vraag: ‘Papa, wat zijn aandachtshoeren?’ Zijn mama en ik waren het er onmiddellijk over eens dat we die vraag moesten opsplitsen in ‘Wat is aandacht?’ en ‘Wat zijn hoeren?’. Voor een kind is dat duidelijker.»

HUMO Hoe heb je dat aangepakt?

JORON «Pedagogisch verantwoord. We zijn met het kind naar de Aarschotstraat in Schaarbeek getrokken, en daar hebben we wat bordelen bezocht, zodat die sekswerkers zelf in eenvoudige bewoordingen alles konden vertellen over hun sector. Maar dat liep fout. Niemand kon ons in het Nederlands te woord staan.»

HUMO Dat kind begreep er dus niks van?

JORON «Erger nog, Lucas wist dat het personeel van K3 weleens wisselt, en hij dacht dat alle uitgestalde dames ooit in K3 hadden gezeten. Bij één of twee van hen kon dat het geval geweest zijn, er waren inderdaad een paar gezichten die mij een vaag gevoel van herkenning gaven. Toen zei mijn vriendin: ‘Misschien moeten we een Nederlandstalige escortdame inhuren die alles helder kan uitleggen.’ Dat hebben we gedaan, maar het werd een ramp.»

HUMO Wat liep er fout?

JORON «Dat smakeloos geklede mens kwam binnen en riep meteen verontwaardigd: ‘Wat doet dat kind hier?!’ Terwijl we probeerden uit te leggen dat ze aan ons zoontje informatie over haar beroep moest geven, liep ze weg. Een kwartier later stond de politie aan de deur. We zitten nu in een procedure met een gezinscoördinator en klachten over grensoverschrijdend gedrag, er is zelfs sprake van kindermishandeling. Om de situatie te redden heb ik...»

HUMO Ik zie dat je het moeilijk hebt. Snuit even je neus en zeg het maar, het zal je opluchten.

JORON «Dank je wel. Ik heb dus tegen mijn zoon moeten liegen in het bijzijn van een welzijnswerker. Ik heb gezegd: ‘Lucas, papa heeft zich vergist. De meisjes van K3 zijn heel lief.’ Dat was hard, maar als ouder doe je alles voor je kind.»

HUMO Welk lessen heb je uit die ellende geleerd?

JORON «Je mag nooit te snel oordelen. Ik heb me een paar weken verdiept in de wereld van K3: hun muziek, hun tv-programma’s en hun films. Langzaam maar zeker werd ik erdoor betoverd, en als ik de kwaliteiten van dat trio in één zin zou moeten samenvatten, dan is die: ‘Ja, de meisjes van K3 zijn lief!’ Dus als die kleine zegt dat Sinterklaas bestaat, dan is mijn reactie: ja, dat zou best weleens kunnen.»