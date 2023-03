De opmars van het ‘Sushiterrorisme’: schrijnende beelden op Tiktok tonen mensen die het eten op de lopende band besmeuren

Het leek zo mooi: door de introductie van de lopende band in sushirestaurants konden we eindelijk gezellig samen uit eten gaan zonder voordurend gestoord te worden door de ober. Zie je iets lekkers voorbijkomen? Pak het maar van de band! Helaas blijkt het plezier van korte duur, in Japan is namelijk een rage aan de gang waarbij klanten het voorbijrijdende eten besmeuren met hun speeksel of ontsmettingsspray.

Op de filmpjes die de ronde doen zijn allerlei doldwaze viezigheden te zien, zoals aan je vingers likken en de voorbijkomende bordjes betasten, een sojasaus flesje onderkwijlen, ongebruikte glazen aan je lippen zetten om daarna terug bij de propere te plaatsen, satéstokjes gebruiken om weer in het doosje te doen en nog veel meer. ‘‘Sushi terrorism’ stond niet op mijn bingokaart voor 2023’, schrijft @Vella_vision op Twitter. En iemand anders: ‘Tijd voor de dagelijkse dosis ‘wtf is er mis met mensen.’’