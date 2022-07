‘De relatie liep al niet op sleeptouw’: Instagram-account verzamelt de beste ‘Temptation Island’-uitspraken

Helaas, u kon afgelopen maanden niet genieten van de betere televisie in ‘Temptation island: love or leave’, maar onze noorderburen konden dat in een nieuw Nederlands seizoen wel. En dankzij de Instagram-pagina ‘Temptation island poëzie’ hoeft u alsnog niks te missen van de zinderende zinsconstructies en leutige levenwijsheden van recentste kandidaten Annebel, Rene en Antonio. ‘Het is wat het is. Jezelf verneuken is ook neuken.’

Tegelijk kunt u een spreekwoordelijke duik - of was het sprong? - nemen in het rijkgevulde archief van de ‘Temptation island’-poëten van de voorbije jaargangen, waaronder de brainfarts van opperentertainer en vrouwenconnaisseur ‘Timtation’ - de ontstaansreden van het Instagramaccount, aldus de beheerder. Want de verhoudingen zijn niet de enige dingen die scheef zitten op het eiland der verleiding, zo bewijzen de talloze verhaspelingen en tanga ... - euh nee, wacht - tangconstructies - in de tropische woordenbrij van Zach, Fabrizio en co.. Al valt onze mond bijwijlen ook open van de rake treffers die sommige kandidaten zomaar uit hun koppie toveren: ‘Ik zit hier gewoon drie zure appels door te bijten. En toch proef ik de zoete nog steeds niet.’