De toekomst volgens Tom Waes: ‘Humo zal de Bende van Nijvel klissen. Met dank aan Wouter Vandenhaute’

‘Miljaardedju! Zegt da ’t ni waar is! Na zijn we goe gejost!’ Alleen de tussentaal is rijk genoeg om weer te geven hoe wij ons voelen nu ‘Het verhaal van Vlaanderen’ is afgelopen. In de laatste aflevering kregen we de toekomstvoorspellingen van Tom Waes. Maar niet nadat we nog even op de Tweede Wereldoorlog kauwden.

HUMO Welke wereldoorlog was de verschrikkelijkste, de eerste of de tweede?

KATHLEEN WELBERS (historica) «Dat is een moeilijke vraag, want ze duurden allebei ongeveer even lang. Als WO II maar een week of zes had geduurd, was het antwoord eenvoudig geweest. Maar nu is het een beetje als spaghetti bolognese met pizza vergelijken.»

HUMO Dat is toch simpel? Spaghetti is langdradig, pizza is rond.

WELBERS «Juist, dank je. Zo had ik het nog nooit bekeken. Je opmerking is een mooie nieuwe bijdrage aan het debat.»

HUMO Is daar dan een debat over?

WELBERS «Maar ja! Je hebt er net zélf een nieuw verfrissend inzicht aan toegevoegd. Tot nu toe bleven deskundigen hangen bij onzinnige beweringen als: ‘Het zijn twee totaal verschillende gerechten, hoewel ze uit hetzelfde land komen.’»

HUMO Uit Italië, namelijk.

WELBERS «Dat klopt dus niet. Als je een pizza bestelt, hangt de koerier twintig minuten later al aan je deurbel. En dan heeft hij onderweg nog wat ouderen omvergereden op de stoep en hen weer opgeraapt of een ambulance gebeld. Lukt dat als je helemaal van Italië moet komen? Dan moet zo’n bezorger zich al met een kruisraket verplaatsen, denk ik. En onderweg oudjes omverrijden met een kruisraket? Dat lijkt mij ondoenbaar.»

HUMO Pizza’s komen dus niet uit Italië.

WELBERS «Nee. Tenzij je ze in Italië bestelt. Ja, een pizza is een typisch streekproduct. Dus, om het even over een Derde Wereldoorlog te hebben, want over de eerste twee is alles al gezegd. Als WO III moet dienen om nieuwe streken te veroveren om op die manier nieuwe streekgerechten toe te voegen aan het nationale menu, dan is dat allemaal moeite voor niets. Want streekgerechten zijn overal dezelfde.»

HUMO Waarom zou je zo’n oorlog dan wel voeren?

WELBERS «Ik? Ik kan wel wat redenen verzinnen, want mijn leven is niet zo eenvoudig. De puber van de buren is een drummer. Die repeteert in het tuinhok, en dat is niet geïsoleerd. Probeer maar eens van je tuin te genieten als zo’n kerel daar niet al te tempovast op zijn trommels zit te rammen.»

HUMO Zou je zo’n jongen dan bombarderen?

WELBERS «Een nachtelijke drone met een precisiebommetje zou inderdaad een oplossing kunnen bieden. Of verhuizen.»

HUMO Wie moet dan verhuizen? Jij of de buren?

WELBERS «Goeie vraag. Maar nu krijg ik net een bericht van mijn dochter dat ze gek wordt van die drummende buurjongen. Ze heeft morgen een examen en kan zich niet concentreren. Dus tot zover dit interessante gesprek. Die voorspellingen stuur ik wel even door nadat ik dat drummertje op zijn bek heb geslagen.»

HUMO Dank je wel en bedankt!

DE VOORSPELLINGEN VAN TOM WAES

We leren over het verleden om de toekomst te kunnen begrijpen. Als iemand accuraat kan beschrijven wat ons te wachten staat, is het dus Tom Waes. Hieronder zijn belangrijkste voorspellingen.

1. Anderlecht wint de Ronde Van Vlaanderen

TOM WAES «Denk maar niet dat Wouter Vandenhaute nijdig in een hoekske zit te kajieten na die smerige publicatie in dit boekske, dan kent ge die man niet. Dat is ne meester in ’t buiten de kottekes denken. Er komt een sportieve synergie binnen zijn imperium. De Ronde-overwinning zal de Anderlecht-supporters verbluft en euforisch achterlaten. En het geeft meteen een nieuw elan aan de wielersport, die dringend nood heeft aan een nief en gedurfd verdienmodel.»

2. Bendemysterie eindelijk opgelost

WAES «Alweer dankzij Wouter Vandenhaute, zij het onrechtstreeks. Want de redactie van Humo vliegt onverbiddelijk in den bak nu Wouter hen voor de rechtbank heeft gedaagd. Ook de freelancers, want Vandenhaute is geen man van halve maatregelen. In de jail zitten ook nog andere mensen, en die hebben weleens wat opgevangen over wie wat heeft gedaan in de jaren 80. Journalisten blijven journalisten, die gaan dat allemaal uitpluizen tot ze erbij neervallen. Als de gevangenisstraffen lang genoeg zijn, wat we moeten hopen, is die kwestie binnen een jaar of vier opgelost.»

3. Stikstofprobleem van de baan

WAES «De Vlaming blijft nooit bij de pakken zitten, dat hebben we geleerd uit mijn briljante programma’s. Ook onze topwetenschappers zitten niet stil. In Vlaamse labo’s ligt al een tiental embryo’s te sudderen, gemaakt uit DNA van Wouter en Zuhal Demir. Dat zal een generatie leiders opleveren met een gezonde mix van daadkracht, empathie en dikke vette teamspirit. Met voldoende oog voor diversiteit als bonus. Tegen 2075 zijn we van die stikstofmiserie verlost, dankzij die Zuhautemirs, of hoe ze die wezens ook zullen noemen.»