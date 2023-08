Een lieflijk tafereeltje in huiselijke sfeer van de Deense schilder Emilius Bærentzen (1799-1868) wordt bruusk verstoord wanneer opa – de schalk! – een koran in brand steekt. Zo verging het ook de relatie tussen Scandinavië en de islamitische wereld na een koranverbranding in Zweden. Het oorspronkelijke ‘Familieportret’ uit 1827 bevindt zich in het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen.

‘Familieportret’ uit 1827 van deDeense schilder Emilius Bærentzen Beeld Emilius Bærentzen