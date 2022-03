De Werchter-flop van Alex Agnew doet collega-comedians schaterlachen: ‘Jij kunt toch goed geluidjes? Doe eens het geluid van een lege wei’

Mag er in tijden van oorlog en inflatie nog goed nieuws zijn? Jawel: amper twee weken nadat Alex Agnew vol trots aankondigde dat hij als eerste comedian de wei van Werchter wilde platspelen, is het optreden al afgevoerd. Een tegenvallende ticketverkoop is de reden. Agnew dacht dat heuglijke nieuws zelf zonder veel gevolgen aan te kondigen in ‘Welcome to the AA’, maar podcastmaatje Andries Beckers nodigde heel wat collega’s uit opdat hij de studio niet zonder schaamrood op de wangen kon verlaten.

Xander De Rycke, Fokke van der Meulen, Philippe Geubels, Erik Van Looy én Humo’s Comedy Cup-winnaar Vincent Voeten leggen Alex Agnew en zijn geflopte comedyshow ‘Wake me up when it’s over’ stevig op de roaster. Vooral de stevige ticketprijzen zijn onderwerp van spot: ‘70 euro? Daar kun je je chauffage een uur mee opzetten’.

De vijf gedupeerden die al tickets hadden gekocht hoeven niet te vrezen, want Agnew zal ‘Wake me up when it’s over’ herwerken en vanaf september in culturele centra en theaters in Vlaanderen en Nederland brengen.