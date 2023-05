Deze cartoon van Jeroom is realistischer dan u denkt

Dat onze huiscartoonist Jeroom een humoristisch visionair is, stond al lang buiten kijf. Maar dat hij ook op het vlak van gedragsbiologie zijn tijd ver vooruit is, ontdekken we nu pas. Járen geleden verscheen er in één van zijn bekendste cartoons een meeuw die om bekende redenen meelifte op zijn compagnon en kijk: de beestjes lezen blijkbaar zelf ook de Humo en passen de tactiek sindsdien toe in het echte leven. Enkel nog leren masturberen, jongens!