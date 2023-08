Deze wereldsterren hebben net als Trump hun eigen mugshot (en er staat zelfs een Belg tussen!)

Een iconisch beeld, dat is het minste wat we kunnen zeggen van het mugshot van Donald Trump. De ex-president van de Verenigde Staten van Amerika moest zich donderdag melden in de gevangenis in Georgia, nadat hij op 14 augustus schuldig werd bevonden aan onder meer afpersing en vervalsing bij de vorige verkiezingen in 2020. Trump is dan wel de eerste (ex-)president van de VS met een eigen gevangeniskiekje aan de muur, er gingen hem wel een heleboel andere wereldsterren voor. Opvallend: daartussen ook één Belg.

Bill Gates

Beeld rv

Microsoft-oprichter Bill Gates - u zegt het: what’s in a name? - verdween in 1977 even achter de tralies voor het rijden zonder rijbewijs en het negeren van een stopbord.

David Bowie

Beeld rv

‘We can be heroes, just for one day’, zong wijlen David Bowie, maar op die ene dag in 1976 ging die vlieger toch iets minder op. Hij werd aangehouden (en uiteraard gefotografeerd) voor het bezit van marihuana.

Justin Bieber

Beeld rv

Iets recenter, en misschien wel het spraakmakendste wat Justin Bieber ooit presteerde in zijn carrière: aan de kant gezet worden voor dronken rijden en drugbezit.

Mick Jagger

Mick Jagger Beeld rv

Je bent rock-’n-roll of je bent het niet. You can get some satisfication, of net niet. De Rolling Stones-zanger had nét iets te veel amfetaminen op zak in 1967 en kreeg daarvoor dit prachtig portret als aandenken.

Cher

Cher Beeld rv

Sommigen konden er niet vroeg genoeg aan beginnen. Zo werd Cher op amper 13-jarige leeftijd al voor de lens gezet nadat ze ‘de wagen van een vriendin had geleend’ en vrolijk rondcruisde in Los Angeles.

Jay-Z

Beeld rv

Shawn Corey Carter – zeg gerust Jay-Z – werd in 1999 aangehouden omdat hij een producer had neergestoken. Er viel bijgevolg maar weinig te lachen voor de lens van meneer de agent.

James Brown

Beeld rv

Bijna even ‘indrukwekkend’ als zijn discografie was de enorme lijst geweldsdelicten die James Brown doorheen de jaren pleegde. In 2004 was het weer van dattum, deze keer voor huiselijk geweld.

Al Pacino

Al Pacino Beeld rv

In de categorie ‘Iets te veel naar films gekeken, meneer?’: Al Pacino die in 1961 mocht proberen uit te leggen waarom hij met een geladen revolver rondreed.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan Beeld rv

Een overzicht van de bekendste mugshots zonder Lindsay Lohan, dat is als Niels Destadsbader die verdrinkt in het werk bij de VRT: compleet ondenkbaar.

Dimitri De Tremmerie

DDT Beeld rv

Misschien wel de bekendste naam in dit lijstje: malafide garagist, die jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan, voor miljoenen Belgische franken fraudeerde en tussendoor een amateurvoetbalclub én zijn persoonlijke secretaresse stalkte. Sommigen beweren dat hij nadien vijf jaar achter de tralies vloog, maar de realiteit was zo mogelijk nog meer mensonterend: jarenlange dwangarbeid bij VTM.