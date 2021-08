‘Die Pukkelpoptickets zijn een vorm van pensioensparen!’

De voorgeschiedenis was verwarrend. In mei riep Pukkelpopbaas Chokri Mahassine wat over massaal muilen en virusvrij vozen in Kiewit. Vervolgens zei Jan Jambon iets vaags, Frank Vandenbroucke corrigeerde, toen begonnen Vlieghe en Van Ranst te leuteren over de deltavariant, en uiteindelijk werd de stekker uit het festival getrokken. Hoe is het zover kunnen komen? We vroegen het aan legendarische popkenner Clement Peerens.

HUMO Heeft Pukkelpop de deltavariant onderschat?

CLEMENT PEERENS «Als íémand verstand heeft van virussen, dan wel die gasten van Pukkelpop. De Chokri himself heeft tijdens de lockdown nog een masterdiploma virologie behaald, dus die mannen weten perfect waarover het gaat.»

HUMO Waar liep het dan mis?

PEERENS «Simpel samengevat: Pukkelpop steunt op een naïef bussinessmodel.»

HUMO Naïef? Het festival loopt toch al 35 jaar als een trein?

PEERENS «Treinen kunnen ontsporen. De basisgedachte van Chokri is, en dat siert hem: beginnende groepen moeten een kans krijgen. Als zijn programmatoren in een vervloekt gehucht als pakweg Gooreind een beginnend bandje ontdekken met zeventig volgers op Facebook, dan slaan ze toe. Ze geven die gasten een plek op de affiche en vragen wat dat moet kosten. Meestal zeggen die muzikantjes bedremmeld: ‘Tweeduizend euro of zo? Of is dat te veel? We willen het ook gratis doen.’ Het antwoord is dan: ‘Niet onnozel doen hè boys, we maken daar twaalfduizend van!’»

HUMO Dat zijn serieuze gages voor beginnende groepen.

PEERENS «Amai nog ni. Maar de Chokri weet dat half dat dorp – in ons voorbeeld dus Gooreind – naar Pukkelpop afzakt. Klasgenoten, nonkels, tantes, collega’s van de ouders, noem maar op. Desnoods hoogbejaarden in een karreke of op krukken, want bij elk podium zijn verhoogde platformen voorzien, ze kennen de achterban.»

HUMO Maar die extra tickets dekken de kosten toch niet?

PEERENS «Zeker niet. Maar Chokri heeft overal zijn percentjes. Bij Decathlon bijvoorbeeld, waar de festivalgangers die broltentjes kopen die na vier dagen in frennen hangen. Dat is opnieuw kassa. En er wordt gefluisterd dat de organisatie ook flink wat vangt aan alles wat daar gesmoord, geslikt en gesnoven wordt. Dat zijn natuurlijk geruchten, maar geruchten durven weleens waar te zijn. Neem het gerucht dat de oppervlakte van een cirkel middellijn maal pi is.»

HUMO Pukkelpop is kortom een zegen voor beginnende bands?

PEERENS «Absoluut! Er staat wel een minuscuul puntje in het contract dat bepaalt dat de groep in kwestie de eerstvolgende tien jaar niet binnen een straal van vijftienduizend kilometer rond de provincie Limburg mag optreden, tenzij via een aan Pukkelpop gelinkte promotor. Maar dat lijkt mij niet meer dan normaal. Het festival investeert tenslotte in die beginnertjes, ze mogen daar de vruchten van plukken.»

HUMO Waar is het dan misgegaan?

PEERENS «Kent ge Eric Smout?»

HUMO De muziekprogrammator die nogal wat kritiek had op de gang van zaken bij Pukkelpop?

PEERENS «Dat is ’m. Wel, Pukkelpop is door zijn toedoen zo goed als failliet.»

HUMO Hoe kan dat?

PEERENS «Heel eenvoudig. Door bedrijfsspionage – pinten gaan pakken met Pukkelpopmedewerkers – heeft hij dat beruchte businessmodel ontdekt. Hij heeft meteen een resem Facebookprofielen van zogenaamd beginnende groepjes opgezet. Die gasten van Pukkelpop zijn daarop gedoken als voetbalhooligans op een camion Stella. We hebben ze allemaal op de affiche zien staan: Die Kipfen, 2Times Noppes, Kaxsquad Buggenhout, The Dexters, Trio Duo, MC Floepie... En die Smout maar voorschotfacturen maken, en Chokri maar dokken. Toen bleek dat de ticketverkoop bij nonkels, tantes, buren, de wandelclub van de mama en de quizploeg van de papa uitbleef, sloeg de paniek toe. Maar het was te laat.»

HUMO En waarom is Smout dan zo boos?

PEERENS «Smout? Die zit te proesten van het lachen in zijn derde buitenverblijf op Ibiza.»

HUMO Hoe moet het nu verder met Pukkelpop?

PEERENS «De verkochte tickets blijven geldig tot volgend jaar. In 2022 vinden ze wel een reden om het wéér een jaar uit te stellen. En zo zal dat eeuwig blijven doorgaan.»

HUMO Maar je kunt ook je geld terugvragen?

PEERENS «Dat kan. Maar volgens Chokri is dat onverstandig, de festivalganger kan daar beter nog een paar decennia mee wachten. Op die manier is het een vorm van pensioensparen, zonder interest weliswaar, maar wel hélemaal gratis. Nee, ze zijn daar nog altijd even sociaal bewogen als in hun beginjaren.»