‘Dit is echt het toonbeeld van lafheid.’ Experts over de raadselachtige uitspraak van Jeroen Meus

In ons betaalbare vakantieverblijfje troffen wij een sobere witte koffiebeker aan, met daarop de tekst: ‘Er mag al eens gelachen worden aan tafel.’ De mededeling was ondertekend door de tv-kok Jeroen Meus. Meteen wilden we heel ons adressenbestand appen of sms’en: Goed nieuws! Er mag als eens gelachen worden aan tafel. Jeroen Meus heeft het gezegd!’ Maar dan sloeg de twijfel toe, want de boodschap van dhr. Meus had toch een raadselachtig kantje. Daarom leek het ons een goed idee om de mening te vragen van een aantal opiniemakers en deskundigen.

HUMO Wat maakt die mededeling een tikje raadselachtig?

FERRE DYCKBAARS (53, podcaster) «Het is een pijnlijk voorbeeld van slechte communicatie. Waarom niet gewoon: ‘Er mag gelachen worden’ in plaats van ‘Er mag al eens...’? Dat wijst erop dat Meus geen standpunt durft in te nemen over hoe vaak men de lachspieren mag hanteren. Mag er eens per jaar worden gelachen, of één keertje in een mensenleven? Dit is – en ik zeg het met klem! – een standpunt dat er geen is, dit is een toonbeeld van lafheid. Je roept maar wat, je laat dat op zo’n koffiebeker printen, en daarmee is de kous af. Maar Meus is niet dom, dus ik vraag mij af: wat zit daarachter?»

HUMO Ja, wat zit daarachter?

DYCKBAARS «Die onzin is wellicht ingefluisterd door de agro-industrie, door de grote voedingsconcerns waarmee de tv-kok vast een deal heeft gemaakt. Als je aan tafel zit, kost elke hap een paar vierkante meter regenwoud, en als je geen vegetariër bent, komen daar nog een paar tientallen ferrialen bovenop.»

HUMO Wat zijn ferrialen?

DYCKBAARS «De ferriaal is een eenheid die ik heb uitgevonden waarmee je dierenleed kunt meten, ik vond dat eleganter klinken dan ‘dyckbaarsiaal’. Twintig ferrialen staat gelijk met wat een kat voelt als je per ongeluk op haar staart trapt. Voor een varkenskotelet loopt de ellende per kilogram algauw op tot honderden ferrialen. De oproep van Meus en de voedselindustrie is: dieren die lijden, dat is toch leuk? Lach er maar lekker mee, hoe meer ferrialen, hoe gezelliger het etentje!»

HUMO Is zijn boodschap niet gewoon een onschuldige variant op de ouderwetse tegeltjeswijsheden?

PATRICK EGELWIJS (77, oud-schooldirecteur) «De betere tegeltjeswijsheden rijmden, en dat had hier ook gekund. ‘Lach gerust aan tafel / Naar een rumpsteak of een wafel!’ is speelser, minder rommelig en makkelijker te onthouden.»

HUMO Maar Meus heeft het toch over lachen in gezelschap, over vrolijke tafelgasten?

EGELWIJS «Dat blijkt niet uit de tekst. Ik ben al een tijdje weduwnaar, en ik ga weleens in de namiddag een wafel eten, dat breekt de dag. Mij zul je niet horen schateren als dat baksel wordt geserveerd, maar er verschijnt dan wel soms een glimlach op mijn gezicht. Toch zou ik daar liever niet steeds alleen zitten.»

HUMO Is het in deze wereld nog verantwoord om blij te zijn met een wafel?

SANDER LOUBRY (38, ethicus) «Wafels zijn bijna letterlijk gebakken lucht, en dat lust ik niet. Maar de liefhebber mag er gerust zijn tanden in zetten, hoor. Het is níét zo dat er Griekse bossen in brand vliegen omdat je hier een Brusselse wafel eet. Weldra krijgen we reactoren die werken op kernfusie, en de bloem en de boter voor die wafels komen straks uit genetische productielijnen. De toekomst lacht ons toe, dus waarom zouden we niet meelachen? Die Meus heeft de wetenschap en dus het gelijk aan zijn kant. Hulde aan die man.»

HUMO Is lachen aan tafel een aanrader? Brengt het mensen dichter bij elkaar?

JESSE DEURTJES (29, wereldburger) «Zelfs lachen met een wafel is problematisch. Wie heeft die wafel gemaakt? Mensen die met een klein eethuisje het hoofd boven water proberen te houden, die nét genoeg verdienen om hun kinderen niet met een zakje chips maar met een echte boterham naar school te sturen. Is dat grappig?

»Humor is altijd kwetsend, het gaat altijd ten koste van iemand anders: mensen die niet goed in hun vel zitten, die het sociaal-economisch moeilijk hebben of idealisten die net zoals ik niet ernstig worden genomen. Daarom zou het beter zijn om humor af te schaffen, alvast tot iedereen gelijk is. Het zal even wennen zijn, maar de slachtoffers van al dat zogenaamde plezier – en dat zijn wij allemaal – zullen er alleen maar vrolijker van worden.»

