‘Doe je eigen onderzoek!’ Hoe Nederlandse complotdenkers massaal belachelijk worden gemaakt op Twitter

Een opmerkelijke hashtag die de afgelopen dagen trending werd bij onze noorderburen: #thierryisgevaccineerd. Thierry Baudet is de leider van de coronasceptische politieke partij Forum voor Democratie (FVD) en roept al maanden op om geen vaccin te nemen.

Satiremaker Diederik Ebbinge was een van de eersten die met de vrij bizarre bewering kwam dat Baudet al in augustus zijn vaccin gehaald zou hebben. Daarnaast onthulde hij dat Willem Engel, bekend gezicht onder de antivaxers en zelf ook niet vies van een complottheorie, een handpop is van de AIVD, de Nederlandse geheime dienst.

Ja Jezus, nou willen ze bewijs zien. Dat komt vanzelf mensen. Geduld. Enige aanknopingspunt nu is 19 augustus GGD Den Bosch. Wordt wakker! https://t.co/RN22cTlrHu — Diederik Ebbinge (@diederikebbinge) 20 november 2021

Vele Twitteraars volgden en kwamen met aanvullingen in typische complottheorie-stijl om de beweringen te onderbouwen, inclusief photoshops, neptweets en anekdotisch bewijs: ‘De buurvrouw van mijn neef heeft Thierry persoonlijk gevaccineerd.’ Of: ‘Ik heb het gelezen op Facebook, dus het zal wel waar zijn.’ Ook een truc die van de complotdenkers werd geleend: de bewijslast naar de andere partij verschuiven.

Waarom doet Thierry geen publieke bloedtest om te laten zien dat hij niet gevaccineerd is?



Wat heeft hij te verbergen?#Thierryisgevaccineerd — Dirk 🍕 (@dirkminnebo) 22 november 2021

Opmerkelijk genoeg raakten enkele volgers van Engel en Baudet in verwarring door alle desinformatie en vroegen om bewijs, waarna ze antwoorden ontvingen als: ‘Doe je eigen onderzoek’, ‘Zien ze het echt niet, of willen ze het niet zien?’ of ‘Steek je kop niet langer in het zand.’ Ook Marc Van Ranst, die meerdere keren voor de rechtbank werd gesleept door Engel, reageerde:

Simpele vraag: tegen wie heeft Engel nog nooit een rechtszaak begonnen? Tegen het AIVD! Begint de gulden stilaan te vallen? — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 21 november 2021

Baudet en Engel konden de verleiding om te reageren op de stortvloed van berichten niet weerstaan en besloten allebei een verontwaardigde ontkenning te tweeten. Engel: “Ik kan bevestigen dat de AIVD mij niet betaald. Dank voor de insinuaties en roddelartikelen.” Het zorgde voorlopig niet voor een einde aan de stroom van grappen, desinformatie en totale verwarring.