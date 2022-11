‘Dood, dood, drie keer dood’: bekijk tien legendarische ‘In de gloria’-fragmenten

Soms worden met uw belastinggeld ook nuttige zaken verricht, zoals de VRT die beslist om ‘In De Gloria’ vanaf vanavond opnieuw uit te zenden. Bij wijze van opwarmer hebben we een lijstje gemaakt van zes onvergetelijke sketches. Het leven van een Humo-redacteur kan soms zwaar zijn.

Jezi

De sketch waar Jan Eelen naar eigen zeggen het meest tevreden over is. Een actueel onderzoek over het echte uiterlijk van Jezus was de gedroomde aanleiding voor een ruzie in het kerkkoor. ‘Een schrijnend dorpsdrama over een in wezen onbenullig thema: dat is ‘In de gloria’ ten voeten uit.’

Dood, dood, drie keer dood

Ex-crimineel Guy Callens is uitgenodigd bij de voorzitter van de Kristelijke Werknemersbeweging en zijn eega om hen te tonen hoe ze hun woning kunnen beschermen tegen “ongure elementen”. Dankzij zijn jarenlange ervaring met de misdaadwereld kan hij het koppel aantonen welke schijnbaar onschuldige aspecten van het huis een levensbedreigend gevaar kunnen vormen in de verkeerde handen.

De borsten van Dina Tersago

Naar aanleiding van onze eigenste Pop Poll ging Tom Van Dyck langs bij Dina Tersago. ‘Ge weet waarom we hier zijn hè. Bon, laat uw tetten dan maar zien.’ Maar als het moment eindelijk is aangebroken trekt hij zijn staart toch in.

Boemerang

Het verhaal is ondertussen zo vaak verteld dat de vraag zelfs niet meer gesteld wordt op plaatselijke chiro-quizzen. Het was Jay Leno die in 2007 de sketch over de fictieve talkshow ‘Boemerang’ voor waar aannam en concludeerde dat er een groot gebrek aan professionaliteit moest heersen in België. Knalde dat even terug in zijn gezicht als een, euhm, boemerang.

Alles vol

Herinneringen worden pas echt waardevol als je ze met je dierbaren kan delen. Zoals deze vader die voor zijn zestigste verjaardag van zijn familie een bungeejump cadeau krijgt. Aangevuurd door zijn enthousiaste kroost laat hij zich naar omhoog takelen, maar eenmaal in de lucht wordt de angst hem te veel. Het gevolg: een ongewenste fysieke ontlading op de snelle weg naar beneden.

Burenruzie

Af en toe is het goed om even stil te staan bij de fragiliteit van het leven en de banden die we gaandeweg met mensen opbouwen. Bijvoorbeeld de ogenschijnlijk vredige vriendschap tussen deze buren. De mannen rijden samen naar en van het werk en de vrouwen genieten elke dag van een gezellig koffietje. Toch is er niet meer nodig dan een half verscholen tuinkabouter om een dorpse Wereldoorlog III te ontketenen.

In de poep

Tegenwoordig is er van taboes geen sprake meer, maar in het begin van de jaren 2000 gooide men nog niet alle bedgeheimen zomaar op straat. Dus toen de familie Berghmans werd gevraagd naar hun horizontale avonturen, trad er al snel verwarring op over de exacte toedracht van de vragen. Het resultaat was een gemiste reis naar Parijs en vurig schaamrood op de wangen.

Solo slim

Nu de Rode Duivels zich zullen opwerpen tot redders van het vaderlandse kaartspel ‘dubbel kingen’, is het het uitgelezen moment om terug te grijpen naar Firmin die een ingekaderde ‘solo slim’ als zijn dierbaarste bezit beschouwt. Toch wel spijtig dat de kaarten, één van de mijlpalen in zijn leven, letterlijk door het toeval in zijn handen belandden. En dat hij dat beseft met een camera op hem gericht.

Den draad

‘Ja, dat is ambetant hè.' Het eigenaardige probleem van Liliane groeide uit tot één van de meest iconische tv-momenten van de afgelopen decennia. Harry, haar radeloze man, deed een oproep naar kijkend Vlaanderen, of er ooit een oplossing is gevonden, zullen we helaas nooit weten.

Gerrit Callewaert

Gerrit Callewaert is nog altijd de enige reden dat élke Vlaming van het bestaan van Bavikhove afweet. En dan nog enkel als deelgemeente van Harelbeke. Tot op heden werd er nog geen gehoor gegeven aan Gerrits oproep, anders was ‘Chantal’ nooit zo'n succes geworden.