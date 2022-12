Download hier Humo’s Rode Duivels-poster (zonder portretrechten)!

Het is erop of eronder voor de Rode Duivels vanmiddag, en dus kan de ploeg alle steun gebruiken. Humo helpt u graag een handje, dus we lieten onze Gat van de Wereld-redacteurs een poster ontwerpen die u gratis kunt downloaden.

Klein detail: door besparingen konden we ons geen portretrechten veroorloven. U kunt de poster hier in hoge kwaliteit downloaden en afprinten. Geef ‘m een mooi plekje naast de tv, boven uw bed of op het toilet, maak er een foto van en deel deze op Instagram. Tag ook Humo; wie weet verschijnen uw vochtvlekken dan wel op onze sociale media!