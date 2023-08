Druipnat voor het hoofdpodium? Met deze vijf tips houdt u het de komende dagen droog bij Rammstein, op Dranouter of Reggea Geel

Stortregen, motregen, stuifregen, slagregen, ijsregen: toegegeven, het kan dit weekend nog alle kanten uit met het weer. Maar één ding staat als een paal, euh, boven water: de kans dat u het als muziekliefhebber droog houdt, is nihil. Nadat het volkomen uitgeregende Duitse festival Wacken Open Air zijn bezoekers zelfs aanraadde om thuis te blijven, moeten we ons misschien maar eens afvragen: wat kunnen we als festivalganger doen om niet van de regen in de drup te belanden? Vijf tips om de regen op afstand te houden dit weekend: iedereen droogstoppel!

Op kop

Nu al de trend van het weekend: de tam Beeld Damon De Backer

Bomboclaat zeg. Zelfs Reggae Geel, toch het Zion voor alle reggaeliefhebbers op het Europese continent, kijkt tegen een dipje aan qua bezoekersaantallen door de benarde weersvooruitzichten. Nochtans hebben rastafari een extra troef in handen vergeleken met de doorsnee festivalganger. Namelijk: de tam, de klassieke en vooral alomvattende rastamuts die de dreadlocks in toom én kurkdroog houdt als het erom spant. De bezoekersaantallen mogen dan wel slinken in het vooruitzicht van aanhoudende pretbedervende plensbuien, het valt te voorspellen dat dit de zomer wordt waarin het hoofddeksel der zichzelf ernstig nemende rasta’s tot ver buiten de Belse Bossen ingang zal vinden onder festivalgangers. En ja, u loopt met uw muts aanzienlijk meer kans om door iemand van De Standaard beticht te worden van zogeheten culturele toe-eigening, maar eerlijk: wit of zwart, nergens zijn twee verschillende mensen gelijker dan wanneer ze allebei druipnat zijn. Longontstekingen discrimineren niet.

Publieksparticipatie

Crowdsurfers? Laat maar komen! Beeld Alex Vanhee

Een lompe poot op uw tenen, een verdwaalde pint in uw nek, een NBA-basketballer pal voor uw neus. Zoals Sartre ooit zei na een midweek op Dour: er zijn genoeg redenen op festivalweides om te besluiten dat de ander inderdaad een beetje de hel kan zijn, maar niét als regent. Kijkt Jacotte zorgelijk naar haar weerkaarten, dan biedt uw medemens namelijk net verlichting. Neem nu crowdsurfers: doorgaans wordt er een beetje afkeurend gekeken naar de aloude praktijk van het publiekssurfen, maar als het regent? Laat maar komen! Want wat is een crowdsurfer anders dan een barmhartige samaritaan die fungeert als bewegend afdak voor zijn lagergelegen muziekminnende lotgenoten? Begint het te druppelen? Hef een Chinese vrijwilliger op de schouders, en lanceer uw eigen afdak de menigte in. Zo, u staat droog. Vandaar dat bezoekers van de Lokerse Feesten dit jaar meer dan ooit uitkijken naar de traditionele metaldag op zondag: al valt er dit weekend een Olympisch zwembad uit de lucht, niemand die dààr met klamme kousen naar huis gaat.

Wonderwall

Breng uw Quechua mee naar het podium Beeld Thomas Sweertvaegher

‘s Middags al voor het hoofdpodium kamperen om toch maar vooraan te staan als de headliner opdaagt ‘s avonds: doe het maar eens als het tussendoor aan één stuk door strontregent. Daarom: u hebt veel geld betaald voor die uitklaptent, dus kunt u er maar beter zoveel mogelijk kilometers uit halen voordat u ze op maandagmorgen weer ceremonieel achterlaat op de camping. Klap dit jaartje uw Quechua dus gerust eens uit voor het hoofdpodium dit weekend, en zoek beschutting tot het de moeite is om weer tevoorschijn te komen. Wat maakt één extra tent ook op een festivalterrein waar het al vol tenten staat? En loopt het plaatselijke equivalent van The Barn weer eens vol, dan komen de ongelukkigen toch gewoon in ùw festivaltent schuilen? Voor het volledige campinggevoel: breng ook een akoestische gitaar mee, en breng uw beste versie van ‘Wonderwall’ te berde voor het opgedaagde publiek. Vraag alleen eerst of ze misschien iets stiller willen zijn daar op het hoofdpodium. Ze verstoren de gezelligheid.

Duits droog

Warm én droog Beeld Alex Vanhee

Geen officieel festival, maar evenzeer een meerdaagse muzikale happening: Rammstein in het Koning Boudewijnstadion deze week. Hier heersen evenwel andere wetten voor wie tijdens het headbangen z’n haar droog wil houden. Zo geldt bij Rammstein: hoe dichter bij het hoofdpodium, hoe droger. Dankzij de verzengende hitte van de vlammen natuurlijk, die eventuele regendruppels al verdampt voordat ze de grond zelfs maar kunnen bereiken - denk: een hagelkanon, maar dan omgekeerd. Ja, Duitsers en vlammenwerpers: historisch gezien staat de combinatie misschien niet altijd garant voor een verbetering van de sfeer, maar hier zien we toch een uitzondering. Bijkomend bewijs voor hoezeer Rammstein inzit met het welbevinden en vochtgehalte van hun fanschare: naar verluidt zou op aansporing van frontman Till Lindemann zelfs een speciale kleine ruimte ingericht zijn ònder het podium, waar jonge vrouwelijke fans, die gezien hun frêle lichaamsbouw natuurlijk vatbaarder zijn voor bronchitissen, tijdens het concert kunnen gaan schuilen in geval van lelijk regenweer. Natuurlijk komt die daad van vrijgevigheid niet zonder tegenprestatie, want zoals ook in het Duits geldt: vor was, hört was. Maar wat is het ergste dat u kan overkomen? U bent droog, en daarmee Schluss.

Humo helpt

Beeld Joris Casaer

Muziekliefhebbers met een Humo-abonnement hebben àltijd voorsprong op de rest, en dat geldt ook in povere meteorologische omstandigheden. Toen Guy Mortier indertijd in hoogsteigen persoon de uitbaters van de papiermolen het ideale formaat voor zijn Humo’s ging inprenten, had Zijne Bovenlipbehaardheid namelijk twee eisen: zijn blad moest ook qua afmetingen groter zijn dan Knack, én het moest in tijden van uiterste klimatologische nood perfect beschutting bieden bij een plensbui. Wie een Humo heeft meegebracht naar de festivalweide zit met andere woorden op rozen: richt uw lijfblad ten hemel, en neem met uw drenkelingenkop plaats onder de beste rockjournalistiek die het Nederlandse taalgebied te bieden heeft. Hou er wel rekening mee dat uw Humo helaas onleesbaar zal zijn bij veelvuldig gebruik tegen de regen. Tenzij u voor bescherming zorgt natuurlijk. Laten we wel wezen: die condooms gingen toch ongebruikt weer mee naar huis, want een drijvende camping is daarom nog niet hetzelfde als een sensueel waterbed.