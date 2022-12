Dweept u met druipers? Bent u een connaisseur van chlamydia? Of een sympathisant van syfilis? Doe Humo’s Volstrekt Veilige SOA-quiz

Mocht u een condoom ontvangen is de kans groot, u een beetje kennende, dat u het op lollig bedoelde wijze over uw hoofd trekt of het als een ballon opblaast, maar het kan nooit kwaad om even stil te staan bij de grote voordelen en verdiensten van het multifunctionele rubbertje.

Het condoom is niet alleen een anticonceptiemiddel dat wereldwijd al decennialang zijn nut bewijst, maar ook een belangrijk wapen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen voor wie weleens het Beest Met Twee Ruggen beoefent. Maar wat wéét u eigenlijk over soa’s, veilig vrijen en condooms? Test uw kennis (of het gebrek daaraan) met Humo’s Grondig Gelubriceerde Volledig Veilige Latexlievende en Succulent Spermicidale Soa-quiz.