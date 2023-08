‘Een berouwvolle coke-handelaar kan onze jeugd heel wat leren!’

Heel wat oudere festivalbezoekers hebben het deze zomer meegemaakt. Stond je met een kritische blik in Dranouter naar Bazart of Warhaus te kijken, dan werd je aangeklampt door een mannetje (m/v) met de woorden: ‘Jij ziet er intelligent uit! Een job in het onderwijs, zou dat niets voor jou zijn? En wil je iets van me drinken en zo ja: hoeveel?’

Ook bij Rammstein, de opnames van ‘Tien om te zien’ en de match Antwerp-Cercle werden wanhopige schooldirecteurs gesignaleerd. Ja, zo ontiegelijk groot is het gapende gat van het lerarentekort. Maar zijn er dan echt geen elegantere manieren om dat probleem op te lossen?

ZENO VAN ZWOLLEM (onderwijsexpert) «Mijn collega’s houden het nog steeds bij varianten op recepten die al hebben bewezen dat ze niet werken: zij-instroming, gepensioneerden terugroepen en directies voor het schoolbord sleuren. Maar ik zeg: kijk verder dan je neus lang is, en liefst in oostelijke richting! Je hoeft de Russen niet sympathiek te vinden, maar ze hebben wél nieuwe en interessante inzichten als het over rekrutering gaat.»

HUMO Je hebt het nu over de Wagnergroep, die in de gevangenissen is gaan ronselen?

VAN ZWOLLEM «Ja. Het klinkt misschien dramatisch, maar dat is het niet. Ook in ons land zijn er duizenden bekwame mensen die ergens apathisch zitten te niksen tot ze hun straf hebben uitgezeten. Moeten we al dat talent laten wegkwijnen, terwijl we het zo goed kunnen gebruiken?»

HUMO Gedetineerden voor de klas, bedoel je?

VAN ZWOLLEM «Nee, mensen die een nieuwe kans krijgen! Een berouwvolle cokehandelaar kan onze jeugd heel wat vertellen over scheepvaartroutes, drugshonden, kansberekening, organigrammen, cryptotelefonie en noem maar op. Zo’n man of vrouw heeft bergen kennis die anders verloren dreigt te gaan. Of neem die jongens die in schuren in de Kempen labootjes hebben ingericht: die hebben wel wat meer te vertellen over scheikunde dan de standaardnerd met een pedagogisch diploma, zou ik denken.»

HUMO Loop je dan niet het risico dat die deugnieten tijdens de schoolvakanties opnieuw xtc in elkaar beginnen te flansen?

VAN ZWOLLEM «En dat ze die vanaf de eerste schooldag aan hun eigen leerlingen verpatsen? Dat kun je vermijden door die leerkrachten beter te betalen dan hun collega’s, zodat ze geen reden meer hebben om op het criminele pad te gaan. En je kunt de leerlingen ook aanmoedigen om leerkrachten te verklikken als dat nodig zou zijn. Daar kan een financiële beloning aan vasthangen, of een vrijstelling voor vervelende vakken.»

HUMO Zullen de ouders daar niet moeilijk over doen?

VAN ZWOLLEM «Goeie research is natuurlijk belangrijk. We willen natuurlijk niet dat Emmaatje thuis komt vertellen dat ze biologieles krijgt van die meneer die vorig jaar oma wurgde. Zet zo’n veroordeelde dan voor de parallelklas. Je kunt dat ook oplossen door die mensen een nieuwe identiteit te geven, met inbegrip van een nieuw uiterlijk, indien nodig. Het is een nieuwe maar geniale denkpiste, en we moeten zorgvuldig wikken en wegen over de aanpak. Een ander delicaat punt is bendevorming: je moet voorkomen dat de leraarskamer plots wordt bevolkt door een voltallige voormalige criminele bende. Of erger: door twee rivaliserende bendes. Maar met AI kun je veel oplossen.»

HUMO Hoezo?

VAN ZWOLLEM «Dat weet ik niet. Daar heb je namelijk die AI voor nodig, om te weten wat je met AI kunt oplossen, bedoel ik.»

HUMO Hebt u zelf een crimineel verleden?

VAN ZWOLLEM «Voorlopig niet. Maar als je ziet hoe goed die onderwijspensioenen nog steeds zijn, is het verkeerde pad wel de juiste keuze.»