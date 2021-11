Een nieuw debat over de Sint? Ophef over Vlaamse acteurs die een Spaans accent nabootsen

Onlangs verscheen in De Morgen een opiniestuk met als titel ‘Je kan vragen stellen bij de ‘grappige’ buitenlandse accentjes in ‘Dag Sinterklaas’’. Eén van die vragen was: ‘Is het anno 2021 nog te verantwoorden dat er in de Sinterklaassoap volledig Vlaamse acteurs zitten die een Spaans accent nabootsen en daarbij een heleboel stereotypes rechtstreeks in de geesten van kinderen prenten?’ Tja, daar waren wij toch eventjes niet goed van. En wat doe je als je ergens niet goed van bent? Dan ga je naar de dokter.

DR. KOEN DE ZEULDER «Die opiniemaker pleit ervoor om personages van Spaanse komaf te laten spelen door acteurs die echt Spaanstalig zijn. Ik kan die redenering helemaal volgen. Vaak zie ik artsen in fictie opduiken, en denk ik: laat die rollen toch spelen door mensen met een échte medische opleiding. En maak dan niet de fout om bijvoorbeeld een cardioloog een neuroloog te laten vertolken, want dat zijn toch twee verschillende werelden. Het is een boeiende denkpiste. Uiteindelijk is het enige wat een beroepsacteur geloofwaardig kan vertolken zonder iemand voor het hoofd te stoten: een beroepsacteur. En dan is het nog maar de vraag of iemand met een diploma van het Gentse Conservatorium in staat is een afgestudeerde van het Lemmensinstituut op te roepen zonder zichzelf hopeloos belachelijk te maken.»

DR. DE ZEULDER Beeld Humo

HUMO U ben het dus eens met dat opiniestuk?

DE ZEULDER «Het is zonder meer briljant! Dan heb ik het niet over wat erin staat, maar over de timing. De bijdrage verscheen namelijk op de ochtend na de laatste resem covidmaatregeltjes, waarvan zelfs net mondmaskerplichtige kindertjes begrijpen dat ze de dreigende lockdown niet zullen tegenhouden.»

HUMO Wat heeft het één met het ander te maken?

DE ZEULDER «Dat stuk is geschreven door Frank D’hanis. Die man is filosoof én communicatiespecialist, hij kan dus veel verder vooruitdenken dan u en ik samen. En dat heeft hij ook gedaan. Een halfjaar geleden schreef hij in dezelfde krant een stuk met de titel ‘Zeuren is belangrijk voor de mentale gezondheid’. En wat doet hij als de hele bevolking in een depressie dreigt te raken door de sombere coronavooruitzichten? Hij zet het op een zeuren! Jawel, hij schenkt ons zijn krachtige medicijn! We hoeven slechts zijn meeslepende voorbeeld te volgen en we zijn er met z’n allen weer helemaal bovenop, nog vóór we eronderdoor zijn gegaan.

»Als wetenschapper moet je wetenschappelijk blijven, maar ik was echt ontroerd toen ik dat stuk las. Eindelijk eens iemand die iets positiefs doet in deze rare tijden, eindelijk eens iemand die de handen uit de mouwen steekt!»

HUMO Dat opiniestuk is dus gezeur?

DE ZEULDER «Dat klinkt wat negatief, het is alsof je tegen een antivaxer zou zeggen: ‘Dat vaccin prikt wel even, hoor!’ Ik heb het al gezegd: de bijdrage is briljant, het is alweer een sieraad aan de schitterende kroon van De Morgen. Het is drammerig, klaaglijk, een beetje nodeloos chagrijnig en totaal overtrokken. Ja, het slaat amper ergens op, heerlijk!

»Ronduit magistraal is de ondertoon van het stuk, waardoor het lijkt alsof de filosoof-communicatiespecialist iemand is die, onderhevig aan een stevig ochtendhumeur, radeloos naar een onderwerp zocht om daar wat over neer te pennen. Die cocktail van een speelse nietzscheaanse maskerade en bodemloze menslievendheid is ongezien!»

HUMO U bent kortom heel blij?

DE ZEULDER «En ik niet alleen. In de hele geestelijke gezondheidszorg wordt luid gejuicht, in talloze psychiatrische klinieken zijn praatgroepen opgericht om te zeuren over dit onderwerp, allemaal tot heil van – zoals de auteur ons voorhoudt – de algemene geestelijke gezondheid. Ach, laat die lockdown of wat dan ook maar komen, wij zijn ertegen gewapend!»