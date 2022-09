Eerste bezoekers vernieuwd KMSKA misnoegd: ‘Blijf daar weg! Ik vervloek dat gebouw en alles wat erin staat!’

Het grondig gerenoveerde KMSKA is de nieuwe trots van Antwerpen. Alleen al de buitenkant doet je naar adem happen. Groter kan grandeur niet zijn. De stille statigheid van de stijlvolle stenen stulp stuwt de structuur van het straatbeeld met zijn standbeelden en struiken op tot een stemmig stoofpotje van strak stadsweefsel. Sterk! En dan moet het beste nog komen: de binnenkant! Je ziet het aan de bezoekers als ze het gebouw verlaten: die glimlach, afkomstig uit de diepten van de ziel, de heldere blik, klaar om het oneindige te vatten, de vastberaden en tegelijk meditatieve rechte rug en ten slotte de oorschelpen, die haast onmerkbaar flapperend een dankbaar afscheid naar het heerlijke gebouw wuiven. Ja, een museumbezoek doet wat met een mens. Met name in Antwerpen, aan het KMSKA!

***

BERNT (43, kinesist) «Ik vervloek dat gebouw en alles wat erin hangt of staat. Puur uit nieuwsgierigheid was ik een kijkje gaan nemen, en toen ik buitenkwam was ik een ander mens. Mijn vriendin, die mee was gegaan, had het meteen in de gaten. ‘Bernt,’ zei ze zachtjes, ‘zeg dat het niet waar is.’ Maar het was wél waar: ik was een kunstliefhebber geworden. ‘Laat me even alleen, lieverd,’ zei ik, en ik ben naar een nabije kunstgalerij gestapt. Daar heb ik een schilderij gekocht, niet zo heel duur, maar het betekent toch dat we deze winter niet kunnen gaan skiën. Een ramp, want ik ben verzot op skiën. En mijn vriendin ook. Hoe moet het nu verder?»

***

SYLVIE (53, advocaat) «Blijf daar weg! Ik was tijdens mijn bezoek helemaal in de ban van de schitterende Ensor-collectie. Mijn grootmoeder was een Oostendse, en daarom voelde ik mij extra aangesproken door dat werk. Daar stond ik dus in extase naar ‘De bekoring van Sint Antonius’ te kijken. Plots kreeg ik honger, en dat was geen gewone honger. Het was een aanval van vraatzucht, aangedreven door Ensor en aangewakkerd door mijn roots. Ik stormde het gebouw uit. Vlakbij is er een Delhaize, en daar heb ik een paar dozen garnaalkroketten gekocht. Toen ik buiten was, heb ik er op de stoep een stuk of tien verslonden, hoewel ze diepgevroren waren. Sindsdien eet ik niks anders meer. Ik weet dat een dieet van garnaalkroketten niet gezond is, maar ik kan er onmogelijk aan weerstaan. Morgen heb ik een afspraak met een psycholoog, mijn kinderen hebben dat geregeld. Die museummensen weten niet wat ze aanrichten!»

***

DAGOBERT (32, onderhoudstechnicus) «Nooit zien ze mij daar nog! Ik heb een professionele belangstelling voor kunst. Als je bij oudere mensen een apparaat gaat herstellen, willen die daar graag een gezellige babbel bij. Over het weer ben je snel uitgepraat, en schilderkunst is altijd een veilig onderwerp. Dácht ik. Na mijn bezoek moest ik de trommelophanging van een wasmachine herstellen in Kontich. Terwijl ik de machine opengooide, flapte ik eruit: ‘Wat vinden jullie van ‘De heilige Barbara’ van Jan Provoost?’ De bejaarde antwoordde met een knipoog naar zijn echtgenote: ‘Dat moet een vergissing zijn. Mijn vrouw heet Barbara, en ze is zeker een heilige, maar mijn naam is níét Jan Provoost.’

»Ik kan veel verdragen, maar sinds ik dat schilderij met mijn eigen ogen heb gezien, doen zulke flauwe grappen me overkoken. Ik heb de wasmachine gelaten voor wat ze was en ik ben weggelopen. Daarbij heb ik uit woede hun hondje een trap gegeven, met een gebroken heupje als gevolg, bleek achteraf. Gezien de leeftijd van het mormel hebben ze het laten inslapen. Ik was nog onderweg naar de volgende klant toen ik een telefoontje kreeg: ik was ontslagen. Dank u wel, KMSKA, om mijn leven zo grondig te verwoesten!»