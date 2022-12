‘Even een wippie maken?’ De beste momenten van Louis van Gaal, de kleurrijke bondscoach van Oranje

Nederland staat straks in de kwartfinale van het WK voetbal, en daar zijn we blij om. Niet om het betreurenswaardige ballengetik van Oranje, maar wel om het verlengde verblijf van hun kleurrijke bondscoach Louis van Gaal. In tegenstelling tot zijn troepen schuwt de ervaren voetbaltrainer de risico’s niet en dat maakt van elk persmoment met Van Gaal een doldwaze dijenkletser. Hate him or love him, maar never a dull moment met Admiraal van Gaal. De beste fragmenten!

Een bezoek van zijn vrouw Truus op training doet Louis verlangen naar andere lichamelijke inspanning, de bedsport. ‘Even een wippie maken?’

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) 22 november 2022

Benieuwd of aanvaller Memphis Depay ook uitgenodigd is op de hotelkamer van zijn coach. ‘En nu zoenen we elkaar op de mond.’

Van Gaal als opvolger van Roberto Martínez? Vrouw Truus pakt alvast haar bikini in: ‘Knokke is een mooi strandpaleis.’

De persconferenties van Van Gaal zijn vaak ook halve fandagen. Deze Senegalese journalist kreeg na een compliment een hartelijke knuffel van zijn idool.

Kritische journalisten? Heeft King Louis schijt aan. ‘Dan schrijf je toch op dat je het allemaal niks vindt?’

Naast een uitstekende trainer is Van Gaal ook een begenadigd beoefenaar van ‘the English’: ‘We can come an end.’

Een finale Nederland-Marokko ziet de stuurman van Oranje wel zitten: ‘Yallaaaaah!’

Ook zelfspot is Louis niet vreemd: ‘Ik ben 71, maar ik zie er wel uit als een God.’