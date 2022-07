'Fly is bang van honden!'

Vanavond zendt Eén een herhaling uit van 'Kamp Waes' en gelijk hebben ze, want die Special Forces zetten iedereen aan het dromen. Wat een fijne club is dat toch. Harde bonken zijn het, met het hart op de juiste plaats! Maar is dat wel zo? Jens Kleevers diende tot een jaar geleden bij de elite-eenheid, en volgens hem is de realiteit toch een beetje anders.

JENS KLEEVERS «Je moet niet alles geloven wat je in 'Kamp Waes' ziet. Die instructeurs zijn onbekwame softies.»

HUMO Dat is een zware beschuldiging.

KLEEVERS «Wil je een voorbeeld? We kregen eens de opdracht om van Aarschot naar Remouchamps te lopen, daar moesten we enkele gebouwen doen ontploffen en nepterroristen onschadelijk maken. We zouden vervolgens via de Amblève en de Ourthe naar Luik zwemmen, waar men ons na een uitgebreid bordeelbezoek zou komen oppikken. Heel klassieke stuff dus.

»Maar! We waren amper voorbij Sint-Truiden toen Fly ons deed stoppen. Volgens de kaart moesten we gewoon rechtdoor, maar hij wilde rechtsaf. Ik zag direct waarom. Vijftig meter verder stond een onnozele hond vrolijk blaffend tegen een tuinomheining te springen. 'Zeg, Fly, zijt gij bang voor honden of wa?' vroeg ik. Ik kreeg te horen dat er geen vragen mochten worden gesteld die niets met de mission te maken hadden. Wij dus rechtsaf, en via een hele hoop omwegen - want in de Ardennen heeft bijna iedereen een hond - dan toch naar Remouchamps.

»Ik moest daar de omgeving verkennen. In mijn eentje. Ik wilde de Fly eens testen, dus ik verborg mij achter een struik en ik blafte. Met-een vloog er een handgranaat in mijn richting, en ik had nog net de tegenwoordigheid van geest om ze terug te gooien.»

HUMO Wie had die handgranaat gegooid?

KLEEVERS «Wie denkt ge? Dat incident kostte het leven aan vijf makkers. In het rapport stond dat een Albanese gangster bij een wapendeal met dat ding had gegooid, om te checken of het wel goeie marchandise was. Mijn gesneuvelde vrienden hebben een mooie begrafenis gekregen.»

HUMO Waren er nog andere incidenten?

KLEEVERS «We moesten een keer een tunnel graven van Leopoldsburg tot in Genk. Fly had de leiding. De tunnel eindigde onder de kleedkamers van het cultureel centrum. Onze leider kroop als eerste uit het gat en we hoorden hem zeggen: 'Dag mevrouw, mag ik een handtekening van u, en misschien een fotootje?' Die gast is een fan van Dana Winner, hij had dat allemaal zo gepland. Daarna werden we verplicht het optreden bij te wonen, en wie niet enthousiast genoeg meeklapte, werd afgedreigd met twee weken cachot.

»Toen het concert voorbij was, zei ik: 'Zeg, mannen, nu we hier toch zijn, zullen we de Hells Angels eens goed op hun bakkes gaan geven in hun clublokaal?' Iedereen vond dat een geweldig plan, behalve Fly.»

HUMO Wat was zijn bezwaar?

KLEEVERS «We waren daar volgens hem niet voor verzekerd. 'Als iemand een kras maakt op een motor van die kerels, wie zal daar dan voor opdraaien?' - 'Krassen? We gaan die Harleys toch gewoon in de fik steken, of niet?' zei ik. Enfin, we stonden daar wat te discussiëren op de parking van dat cultureel centrum toen een oudere man passeerde. Hij liet zijn hondje uit. Fly schouderde meteen zijn bazooka, maar ik was hem te snel af. Bliksemsnel trok ik mijn machete en ik hakte zijn wijsvinger af, nét voordat hij het fatale schot kon lossen. 'Au! Gij doet mij pijn, ambetanterik! Ik ga dat zeker tegen uw mama zeggen!' riep Fly. Wij zijn allemaal getraind om kleinere lichaamsdelen zoals oren, voeten en dus ook vingers meteen weer vast te naaien, zo erg was dat allemaal niet. Maar de volgende dag heb ik mijn ontslag gegeven. Mijn moeder heeft een lief schoothondje, en als Fly zou langskomen om zijn beklag te doen... Nee, dat bloedbad wilde ik liever voorkomen.»

Dit artikel verscheen oorspronkelijk januari 2020