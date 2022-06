Ga naar de festivals in stijl met deze bespottelijk grove shirts

Ja, u kunt natuurlijk deze zomer weer vooraan gaan staan in uw net iets te strakke zwarte Metallica-shirt, uw favoriete groene-streepjes-polo of vintage 'Pukkelpop 1992'-shirtje, maar het kan ook origineler, zo bewijst het Twitteraccount 'shirts that go hard'. Een paar suggesties:

pic.twitter.com/OhJc6HdcEU — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 15 juni 2022

pic.twitter.com/VfXInAnlMU — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 18 juni 2022

pic.twitter.com/DyRebyC6U5 — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 18 mei 2022

pic.twitter.com/GYNyPK6j61 — Shirts With Threatening Auras (@disturbingshirt) 17 juni 2022

pic.twitter.com/rh6eDQwxsO — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 16 juni 2022

pic.twitter.com/8tcAG6yYDi — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 31 mei 2022

pic.twitter.com/8en7wZBzeJ — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 3 juni 2022

pic.twitter.com/c9WY1A4FPM — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 14 juni 2022

pic.twitter.com/po7pzUhqMi — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 9 juni 2022

pic.twitter.com/miajKAbeSd — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 6 juni 2022

pic.twitter.com/6gKQJVzYn0 — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 30 mei 2022

pic.twitter.com/PKurrmV3gY — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 23 mei 2022

pic.twitter.com/aqawzqiudA — shirts that go hard (@shirtsthtgohard) 20 mei 2022