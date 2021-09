Geen spuitje en toch een coronapas: Humo’s Gouden Gids voor Antivaxers!

Het staat in de sterren geschreven: het coronapaspoort komt eraan. Dat is geen goed nieuws voor de antivaxers. Weldra zal een flink deel van de bevolking op café zitten, of in een restaurantje of een bioscoop. En terwijl buiten de kille herfstnattigheid regeert, zullen de antivaxers rillend van de kou verlangend door de bewasemde ruiten staren naar de gezelligheid waar ze niet aan mogen deelnemen. Zo hoeft het evenwel niet te gaan, want er kan altijd een coronapaspoort worden geritseld. Maar hoe? Daar zijn verschillende trucs voor, en we zetten ze graag op een rijtje.

POMPEN OF BEZWIJKEN

Onlangs was er een relletje toen twee net gevaccineerden heftig op elkaars bovenarmen begonnen te zuigen, en daarbij geregeld op de grond spuwden. Ja, een halfuurtje wachten om dat in alle discretie thuis te doen is geen optie, dat duivelse gif is dan immers al aan zijn verwoestende werking begonnen. Een eleganter alternatief is het uitzuigpompje, dat je gewoon bij Action of Kruidvat kunt kopen. Draag een wijde jas of een poncho, en je kunt tijdens het kwartiertje wachten het kwalijke spul ongezien én efficiënt uit je lijf halen.

Ons oordeel: ★★★☆☆

Een veilige en goedkope manier om latere onvruchtbaarheid en auto-immuunziektes te voorkomen. Een aanrader!

GEEN SHOT OF IK SCHIET!

Dit is een rechttoe rechtaan methode om zo’n certificaat binnen te rijven. Zodra je oog in oog staat met de verpleegster, haal je een revolver boven en je zegt: ‘En nu ga je dat certificaat invullen, of anders...!’ Op het woord ‘anders’ laat je de ontspanner van je wapen klikken, zoals in de film. Voor je het lokaal verlaat, steek je die revolver best weer weg, je moet geen onnodige ophef veroorzaken.

Beeld Humo

Ons oordeel: ★☆☆☆☆

De methode getuigt van een heldhaftigheid zoals je die alleen aantreft bij strijders voor een Goede Zaak. Een nadeel is dat de verpleegster je identiteit kent, zodat de politie je makkelijk kan opsporen. Je zou de verpleegster ook kunnen afknallen, maar dat maakt het er niet simpeler op.

DE STRALENDE STEEN

Beeld Humo

De term ‘heilige steen’ klinkt misschien wat beladen, maar ‘chakra’s stimulerende mineralen’ is te technisch voor wie niet thuis is in de holistische geneeskunde. We houden het dus bij ‘heilige steen’, en na wat googelen vind je wel een webshop waar je die kunt kopen. De procedure is eenvoudig. Tijdens de vaccinatie knijp je stevig in de steen, met de hand die hoort bij de arm waar de naald in terechtkomt. Ondertussen sluit je de ogen en je herhaalt in stilte zeven keer de woorden ‘O, steen! Lichaam en geest zijn één dynamisch geheel en dus onderling met elkaar verbonden!’ Op die manier wordt het vaccin vergeestelijkt, dat wil zeggen dat het oplost in het Niets, om daarna te reïncarneren als een dauwdruppel in een meditatietuin of het traanvocht van een kind dat zal opgroeien tot een verlichte wijze.

Ons oordeel: ★★★★★

Een feilloze methode, die in één klap ook je geestelijke evenwicht bevordert. Er is wel een addertje onder het gras, en wie adder zegt, denkt: Marc Van Ranst. De viroloog zou zich ook op die markt hebben gestort om zo wat te verdienen aan de steeds groter wordende groep antivaxers. Vermijd dus de zogenaamde heilige stenen met het label ‘Approved by MVR’.

DE BICEPSTIET

Beeld Humo

Het lijkt ingewikkelder dan het is, maar het werkt altijd: de bicepstiet. Je gaat naar een privékliniek en laat daar een borstimplantaat aanbrengen in je bovenarm. Vervolgens wandel je fluitend naar het vaccinatiecentrum, en je laat je het Pfizervaccin of andere rommel inspuiten in dat implantaat. Je krijgt meteen je certicifaat mee. Daarna laat je het implantaat verwijderen. O, hoe simpel kan het leven zijn.

Ons oordeel: ★★★★☆

Een schitterende oplossing, waar één minpuntje aan kleeft. Die borstimplantaten durven weleens te lekken, en dan krijg je dat vergif in je lijf. Maar meestal gebeurt dat pas jaren later. Dus zeker niet vergeten om meteen na de vaccinatie snel naar de Hoeyberghs van dienst te fietsen!