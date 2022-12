Gelukkige verjaardag! Vijf legendarische fragmenten uit vijftig jaar Alex Agnew

Get up, stand up, want Alex Agnew is jarig. De Antwerpse komiek wordt vijftig jaar, waarvan hij er twintig heeft gebruikt om zijn volk te vermaken in culturele centra en Sportpaleizen allerhande. Dat verdient een eerbetoon: James, de beste bits van Alex Agnew alsjeblieft!

Over de tandarts

Het zou een grove belediging zijn om Alex Agnew ‘die met zijn geluidjes’ te noemen, maar dit stuk vol perfecte imitaties van tandartsboren en zuigers is er daarom niet minder goed om.

Over Hitler

“Alle frauen sollen große titten haben! Und weg mit Ben Crabbé!"

Over kotsen

Agnew vertelt hoe hij op een dronken nacht heeft ontdekt wat ware liefde is.

Over de supermarkt

“Als je mij moordlustig wil krijgen, zet me dan om zes uur ‘s avonds in de rij aan de kassa van de supermarkt.”

Over poker en ‘Fifty Shades of Grey’

Bonus: de Werchter-roast

Een echte komiek ontziet zichzelf niet. Toen de wei van Werchter toch te groot bleek voor Agnews ambities, liet hij zich gewillig uitlachen door Xander De Rycke, Philippe Geubels en andere bevriende grappenmakers.