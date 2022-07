‘Gentse Feesten. 08:00. Vlasmarkt.’ Wij zochten context, u vond ze: de beste captions bij Vingegaard en Pogacar

Tadej Pogacar was op voorhand de gedoodverfde winnaar van de Ronde van Frankrijk, maar moet zijn meerdere herkennen in Jonas Vingegaard. Omdat wij bij Humo winnen véél belangrijker vinden dan deelnemen, vroegen we ons af waarom de Sloveen dan toch zo lachend opdook bij de Deen. We vroegen u om het beeld van de nodige context te voorzien en dat deed u massaal, al scheerde het gros van de inzendingen minder hoge toppen dan het duo op de foto. Hieronder een bloemlezing van de reacties die onze mondhoeken even deden opveren:

Beeld rv

‘Gentse Feesten. 08:00. Vlasmarkt.’ - Simon Lamont

‘Als de verlegen jongen eindelijk zijn crush gaat bellen.’ Glenn van Hemelrijck

‘Hongerke na ’t zuipen: ‘Kapsalon, extra kaas zonder groenten, bruur!’’ - Johan Verhaert

Beeld rv

‘Nee, voor Pogi zonder ananas.’ - Nico Duerinck

‘Wanneer je je maat na drie uur zoeken terugvindt op Tomorrowland.’ - Jordi Verschueren

Als je om 3 uur ‘s nachts in de kroeg staat en je lukraak nummers gaat bellen omdat dat toch lachen is. pic.twitter.com/4Gw9H6oqsZ — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 21 juli 2022

‘Hey Patrick Lefevere, komen uw coureurs vandaag nog binnen of wachten we in de bar?’ - @debloedbroeder

Vingegaard: ‘Hedde gij varkenspoten?’ Beenhouwer: ‘Ja, die heb ik.’ Vingegaard: ‘Da’s moeilijk stappen zeker?!’ Pogacar: 😂 - Bram Meylemans

Beeld rv

‘Wout? Waar stade gij ergens? Wa zegde?! Ik verstaan u ni me dieje muziek, jom. Rechts van voor aan dieje paal? Sgoe wij komen af, mer we gan eerst nog langs den toog dan, want den andere hangt al wer in mene nek omdat ’m deust hee’ - Jense Brosens

‘Ma, kunt gij ons komen halen aan café Den Doortrapper?’ - Jeroen

thijs zonneveld

Beeld rv

‘Hallo Wout, kan je mij nog eens komen verlossen van die kerel in ’t wit?’ - Simon Vandermeulen

‘Dude, ge raadt nooit wie ik heb leren kennen op Grindr! Ik heb de laatste dagen niks anders gedaan als in zijn gat gehangen, héérlijk.’ - Bregt Vandereyken

Beeld rv

‘Hallo, Wout? Jaja, hij is toegekomen maar hij kan er nog mee lachen.’ - Bjorn Jo

‘We sTaaN rEchts vAnvoor aan de twEede paLl (hik) vlak voOr De mainstage (hik)’ - nws.mixam