Glacioloog over de komende moeilijke winters: ‘Hamster vooral geen diepvrieskroketten’

Na een verbluffend hete zomer krijgen we misschien wel een meedogenloos koude winter. In andere omstandigheden zou dat heerlijk zijn: langlaufend naar de bakker, sneeuwkettingen rond de fietswielen en een wasmand erachteraan waarin de kinderen joelend naar school kunnen glijden, gangen graven in de metershoge sneeuw, met een zithoek van ijs om gezellig te zitten rillen met de vrienden, omringd door sneeuwpoppen die de hele Vlaamse regering voorstellen.

Of de Belgian Cats, of de deelnemers aan ‘Liefde voor muziek’, dat moet u zelf maar beslissen. Humo is een gids in een verwarrende wereld, dat is waar, maar wij vaardigen geen decreten uit die bepalen wie of wat u moet opstellen in uw winterse tuin: dat zou niet alleen pater-, maar ook maternalistisch zijn. (Diversiteit is bij Humo geen hol begrip.) Die energiekosten gooien dus helaas veel roet in de glühwein.

Maar goed, door dit machtige gemijmer is de interessante openingsvraag die we in petto hadden, ons even ontsnapt. Gelukkig hebben wij geen monopolie op interessante vragen.

HUMO Wat is volgens jou een interessante vraag?

RENZO CAMERS (glacioloog) «Deze vraag, bijvoorbeeld.»

HUMO Dus ‘Wat is volgens jou een interessante vraag?’ is een interessante vraag?

CAMERS «Ja, en dat doet deugd! Je hoort meer dan ooit stomme vragen van het genre: ‘Hoe moet ik volgende winter mijn stookkosten betalen?’ Ik antwoord dan: ‘Met een overschrijving, want met een volle portefeuille naar Luminus lopen is een hoop gedoe.’»

HUMO Waarom is dat gedoe?

CAMERS «Misschien hebben ze niet eens wisselgeld in huis, of betalingsbewijzen die ze snel voor je kunnen invullen. Op die manier maak je het jezelf niet makkelijk. Ik moet dus mijn mening herzien: ‘Hoe moet ik volgende winter mijn stookkosten betalen?’ is helemaal geen stomme vraag. Integendeel, je kunt er maar beter op voorhand goed over beginnen na te denken. Een interessante vraag, dus.»

HUMO Is het de interessantste vraag die je kunt stellen?

CAMERS «Interessante vraag!»

HUMO Waarom?

CAMERS «Omdat ik er niet meteen een antwoord op kan geven. Vragen waar je wél een antwoord op hebt, zijn vervelend. ‘Heb je kinderen?’ is er zo eentje.»

HUMO Heb je kinderen?

CAMERS «Ik kan daar alleen ja of nee op antwoorden. Dat is niet alleen saai, maar ook doodjammer. Het gezinsleven zou veel eenvoudiger zijn als ‘af en toe’ ook een mogelijk antwoord was. Dat je dus eens een jaartje kinderloos kunt zijn, een beetje zoals een loopbaanonderbreking.

»Of een tijdelijk achtkoppig kroost dat driestemmig zingt bij de kerstboom die het zelf heeft versierd: hoe sfeervol! Die kinderen kunnen dan ook de sneeuwpoppen maken, en als de buren opmerken dat die niet zo erg op de Vlaamse ministers lijken, of op de Belgian Cats, dan antwoord je: ‘Ach, niet erg. Ze zijn nog jong en ze hebben zich goed geamuseerd.’ Dat zou zo’n strenge winter iets draaglijker maken.»

HUMO Hoe groot is de kans dat we een strenge winter krijgen?

CAMERS «Geen flauw idee. Als glacioloog weet ik alles over ijs, maar ik ben vooral gespecialiseerd in diepvriesproducten. Misschien wil je weten of er deze winter diepvrieskroketten beschikbaar zullen zijn?»

HUMO Ja, dat vind ik wel een interessante vraag.

CAMERS «Ja, maar waarom wil je dat weten? Ga je nú al inkopen doen voor de eindejaarsfeesten? Dat moedig ik niet aan, want dan komt er een rush op diepvrieskroketten. Mensen beginnen te hamsteren, er ontstaat zwarte handel met alle criminaliteit die erbij hoort, de prijzen stijgen astronomisch, mensen rekenen zich rijk omdat ze een fortuin hebben uitgegeven aan die dingen, en na twee maanden stort dat kaartenhuisje in. Dan staan ze daar. Een investering van 10.000 euro die het viervoudige moest opbrengen, is in rook opgegaan. En dan jammeren ze natuurlijk: ‘Hoe moet ik nu mijn stookkosten betalen?’ Het antwoord is…»

HUMO Met een overschrijving?

CAMERS «Dat lijkt mij de verstandigste optie. Want cash betalen is een hoop gedoe, en denk maar niet dat je energieleverancier tevreden zal zijn met een voorraad diepvrieskroketten die je 10.000 euro heeft gekost. Die kerels weten heus wel dat die dingen amper nog iets waard zijn. Nee, er staat de consument een harde, moeilijke winter te wachten.»

‘Frozen Planet II’, Canvas, zondag 9 oktober, 21.10