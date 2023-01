‘Had ik dáárvoor Eric Goens 1,5 uur lang proberen uit te leggen hoe het best de eigen anus te likken?’ Humo sprak met Pamuk, de hond van Sammy Mahdi

Vanavond is niemand minder dan Sammy Mahdi te gast in ‘Het huis’, maar hij niet alleen: zoals wel vaker bij de huidige CD&V-voorzitter zal ook nu zijn favoriete vierpotige, Pamuk, niet lang buiten beeld blijven - want zoals het gezegde gaat: wie een vriend wil in de politiek, kan beter een hond kopen. Humo, bijgestaan door een dog dialect coach die beweerde geblaf te kunnen vertalen naar vloeiend Nederlands, strikte de chowchow voor een exclusief interview.

HUMO Heeft uw baasje lang nagedacht over zijn uitnodiging voor ‘Het huis’?

Pamuk (fel blaffend) «Pardon, dat is een misvatting! Eric Goens had míj als gast gevraagd, als veruit de mediageniekste televisiehond sinds Lassie. Omdat ik rijbewijs noch treinabonnement heb, moest ik wel vertrouwen op Sammy om mij naar de opnames te brengen. En natuurlijk kun je er dan gif op innemen dat die na aankomst het hele programma rond hém doet draaien. Daar is hij een politieker voor, natuurlijk.

»Toen ik de eerste montage van onze aflevering voor ogen kreeg, wist ik niet wat ik zag. Al mijn tussenkomsten waren gesneuveld. Had ik dáárvoor Eric Goens anderhalf uur lang proberen uit te leggen hoe het best de eigen anus te likken? Nu ja, iemand als hij heeft daar personeel voor, maar toch.»

HUMO Kwatongen beweren dat u in ‘Het huis’ op het tapijt geplast had, alvorens Eric Goens’ sofa amoureus te bejegenen. Kan dat meegespeeld hebben?

Pamuk (speelt voor dood) «Zegt me niets, sorry.»

HUMO Om nog maar te zwijgen van wat u zijn het zwembad gedaan hebt.

Pamuk (grommend) «Hebt u nog vragen, of houden we het hierbij?»

HUMO U wordt meegenomen op campagne, naar politieke debatten, zelfs naar de studio van ‘De slimste mens ter wereld’. Denkt u na zoveel mediaoptredens nooit eens: misschien word ik wel gewoon politiek gerecupereerd door mijn baasje?

Pamuk «Vanzelfsprekend, maar daar ben ik allang achter. Warm, wollig, tam, veel blaffen maar nooit bijten: dat is toch de christendemocratie in een notendop? Kijk, ik ben een chowchow, en Sammy is een tjeef: ik denk dat we allebei meteen wisten wat we voor elkaar konden betekenen.»

HUMO Het viel wel op: een voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie die uitgerekend een Chinees hondenras adopteerde.

Pamuk «Om het harde imago van zijn ambt ook weer een beetje te compenseren bij de gematigdere kiezers, natuurlijk. Kun je je Sammy voorstellen met een Duitse scheper? Nee toch? Sinds Blondi is dat ras voorbehouden voor de écht rechtse ballen. Inclusief alles wat er ook maar een beetje op lijkt. Mechelse herders: net hetzelfde. Ja, die Blondi heeft veel verknald voor honden die het in de politiek willen maken. Maar je moet onthouden: Duitse schepers, er zijn er ook góéie bij.»

HUMO Klopt het dat u uw naam te danken hebt aan de Turkse schrijver en Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk?

Pamuk «Dat is zo. Ooit eens een boek van ’m opgegeten: top, hoor.»

HUMO Gesteld dat CD&V volgend jaar de peilingen waarmaakt en op het randje van het bestaansrecht balanceert, wat dan met uw mediacarrière? Zou u solo gaan?

Pamuk (kwispelt) «Ik sluit niets uit. Er zijn genoeg voorbeelden van viervoeters die lucratieve mediacarrières hebben overgehouden aan hun bekendere baasjes. Denk maar aan de kat van Taylor Swift: bijna honderd miljoen waard, zo wordt geschat. En dan mijn favoriete ondernemer van bij ons: Samson. Als Gert Verhulst al zo’n 56 miljoen euro op zijn bankrekening heeft staan, kun je je alleen maar voorstellen wat voor fabelachtige bedragen die Samson geïncasseerd moet hebben in de meer dan dertig jaar dat hij meedraait. Zonder Samson geen ‘Samson en Gert’, hè. Dan had die Verhulst alleen maar een programma over een trieste eenzaat die godganse dagen tegen zichzelf zit te praten.

»Nee, the sky is the limit voor honden als ik.»

HUMO Voor de hond van een christendemocratisch politicus klinkt u nu anders wel heel liberaal.

Pamuk «Ik heb dan ook een blauwe tong.»

HUMO Maar denkt u niet dat…

Pamuk (eet Humo’s vragenlijstje op)

HUMO Euh, bedankt voor dit gesprek.