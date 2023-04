Had u de nieuwe Frank Deboosere kunnen worden? Test het hier!

Het kan vriezen, het kan dooien. Maar staat wel vast: vandaag debuteert Jacotte Brokken op uw scherm, de weervrouw gelast met de ondankbare taak om Frank Deboosere op te volgen als meteorologisch baken in de immer onvaste weergetijden. Een ondankbare taak? En of. Maar: had u het gekunnen? Denkt u dat u alles in huis had om de nieuwe Belgische Frank te worden? So You Think You Can Frank Deboosere? Test het hier!