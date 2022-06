Hanne Troonbeeckx die Hanne Troonbeeckx citeert is het orakel dat u kunt gebruiken in deze moeilijke tijden

De ene leest Rutger Bregman, de andere leest Rik Torfs en in de yogales kom je wel eens iemand tegen die alleen maar gelooft wat Beyoncé zegt. Moge iedereen vooral zijn eigen gids vinden in dit era van oorlogsdreiging en inflatie, maar wij richten ons daarvoor sinds kort toch tot Hanne Troonbeeckx.

Troonbeeckx was vroeger vooral bekend als presentatrice, maar vandaag is hoogsensitiviteitscoach haar hoofdberoep. Onder de naam van haar praktijk The Happy Factory houdt Troonbeeckx, ook zelf hoogsensitief, een Instagram-account bij met vooral citaten.

Van zinnen als ‘Always be a single-rate version of yourself instead of a second-rate version of someone else’ kun je veel zeggen. Dat je ze overal leest bijvoorbeeld, maar ook dat ze waar zijn. Als Troonbeeckx schrijft dat ook een slechte dag maar 24 uur duurt, zullen wij niet beweren dat het er 28 zijn. Het ding is: van de tien keren dat haar wijsheden ons stof tot nadenken geven, is dat minstens zeven keer omdat we ze niet snappen. Maar écht niet snappen.

Hieronder een summiere selectie. Oordeel vooral zelf en onthoud: in iets willen begrijpen zit al het halve begrip. Die laatste krijg je van ons, Hanne.