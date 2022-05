Heeft de finaleplaats van Belgische celliste een donker randje? ‘Er wordt gesaboteerd met schorpioenen en knikkers’

Net zoals het irritante muziekje van een ijskar in de avondlijke verkaveling hoort de Koningin Elisabethwedstrijd bij de ouder wordende lente. Dit jaar mogen de cellisten het tegen elkaar opnemen, en kijk: de Belgische Stéphanie Huang is een van de gelukkige finalisten. Als je het concours vergelijkt met voetbal of wielrennen, lijkt de KEW welhaast (ja, Humo is zowat de enige plaats waar je het fraaie woord ‘welhaast’ nog in levenden lijve kunt aanschouwen, een erfgoedsubsidie zou niet ongepast zijn) een verheven en nobel spektakel. Want in het Paleis voor Schone Kunsten zie je nooit een schwalbe, een kwak, truitjetrek of een elleboogstoot. Gaat het er inderdaad zo sereen aan toe tussen de deelnemers?

DYLAN HOOYBEX «Vergis je niet, achter de stijlvolle jurken en zwarte pakken schuilt een wereld van haat en nijd, afgunst en bedrog, verslavingen en vuile trucs. Klassiek opgeleide muzikanten moeten zich een weg omhoog knokken om iets te bereiken, want de concurrentie is enorm en goeie jobs zijn schaars.»

HUMO Wordt er ook in de Koningin Elisabethwedstrijd vuil gespeeld?

HOOYBEX «Zeker. En dit jaar vrezen we het ergste, want de cellisten treden aan, en dat is crapuul.»

HUMO Dat is een stevige uitspraak.

HOOYBEX «In 2017 werd de eerste wedstrijd voor cello georganiseerd. Vanaf dag één liep het fout. De frêle maar zeer getalenteerde Audrey Hovak uit Slovenië kon haar instrument amper optillen om het podium te betreden. Een concurrent had de klankkast tot aan de f-gaten met stalen knikkers gevuld. Dat kwam de klank van het instrument natuurlijk niet ten goede. Hovak nam meteen wraak op de vermoedelijke dader, een Japanse virtuoze die men met een zware koffer had zien slepen. Toen Joshi Suharu even later een suite van Bach zat te vertolken, kwam er plots een verontwaardigde schorpioen uit haar instrument gekropen. Als je weet dat zo’n cello tussen de knieën wordt gekneld, begrijp je hoe vervelend zo’n situatie kan zijn.»

HUMO Was het een giftige schorpioen?

HOOYBEX «Letterlijk en figuurlijk. Hovak heeft dat beest wellicht verdoofd in die cello gesmeten, en wakker worden door barokgesnerp is voor niemand prettig, ook niet voor een schorpioen. De Japanse heeft snel gereageerd. Tijdens een achtste rust heeft ze haar strijkstok als keu gebruikt, en de griezelige geleedpotige met een rake stoot weggebiljart. In het publiek zat een man met een hogere functie bij een investeringsmaatschappij die gratis kaarten had gekregen. Hij kreeg de schorpioen in zijn nek. Kenners hebben achteraf verklaard dat schorpioenen wild worden van de geur van aftershave, en wellicht heeft ze daarom niet gedacht: we laten het maar zo, wat is de kortste weg naar het zonnige zuiden?

»De man overleed onmiddellijk, maar dat viel niet op omdat mensen vaak indommelen tijdens zo’n wedstrijd. Zowel de Japanse celliste als de schorpioen was aanwezig op de begrafenis.»

HUMO Vreemd.

HOOYBEX «De familie had een muzikante ingehuurd om iets stemmigs te spelen tijdens de misviering, en dat bleek dus die Japanse te zijn. En een bioloog die net achter de overledene zat, heeft de schorpioen, die zat te trillen van de doorstane emoties, van de nek van de dierbare geplukt. Tijdens de rouwplechtigheid heeft hij een toespraak gehouden – de bioloog dus, niet de schorpioen, die zat in een glazen bokaal – over de onschuld van dieren, over het wrede lot van slachtvee, over verdwenen vlindersoorten en de stikstofproblematiek. Dat laatste lag nogal gevoelig, want de priester was uitgeleend door de abdij van Averbode – je weet wel: die stikstofpaters. Tijdens de homilie zei de geestelijke met donderende stem: ‘In het evangelie volgens Lucas staat geschreven: ‘Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappelen!’ Denk je dat God dat zomaar om te lachen heeft gezegd?’

»Om zich aan Gods woord te houden heeft de pater de bokaal op de grond gesmeten en de schorpioen doodgetrapt. Daarbij heeft hij zich lelijk bezeerd aan de scherven, want hij droeg sandalen. Maar ondanks zijn bebloede poten was hij nog in staat om van de gelovigen te eisen dat ze min of meer hetzelfde zouden doen met Zuhal Demir.»

HUMO Wat een tragisch verhaal.

HOOYBEX «Het zou moeten worden verfilmd, en qua happy end zou het mooi zijn als Demir tot inkeer zou komen, en de rest van haar leven zou slijten als norbertijnse non. Voor de N-VA meteen een mooie kans om de allerlaatste resten van CD&V electoraal op te vreten.»

Streaming tot 14 mei op koninginelisabethwedstrijd.be, van 16 mei tot 4 juni live op Klara, Canvas en VRT NU om 14.30 en 19.30