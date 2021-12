Omikronslingers en bètaballen: jawel, dit jaar brengt het coronavirus kleur in de woonkamer. De gemoedelijke bubbel rond de kerstboom – met het raam netjes open ter verluchting – is die van de ‘Deense kunstenaars in Rome’, zoals hun landgenoot Constantin Hansen (1804-1880) ze in 1837 schilderde. Het origineel wordt bewaard in het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen.

