Het nieuwe ‘Thuis’-seizoen: drama, drama, drama! Bob valt met zijn volle gewicht op een pasgeborene!

Wat goed dat die saaie zomer bijna voorbij is. Ja, je had dat gedoe met dat om het snelst fietsen, dat wel. En de wedstrijd ‘Zomerhit’, maar het enige spannende daaraan was de kleding van Siska Schoeters. Volgens kenners. Dus -hoera, september lonkt, en daar komt het nieuwe ‘Thuis’-seizoen! Dirk Schopenhauer uit -Oudenaarde voorspelde al twintig keer op rij hoe het verhaal zou verdergaan na de vakantie. Een eenentwintigste keer zal ook wel lukken.

HUMO Laten we beginnen bij politieman Dieter, die zijn criminele collega Maité onder schot houdt.

DIRK SCHOPENHAUER (‘Thuis’-voorspeller) «Dieter heeft haar ontmaskerd, en dan zegt dat kreng: ‘Schiet gerust, maar dan knal je je kind af. Want ik ben zwanger van jou!’ Wat zal Dieter doen? Haalt hij de trekker over of laat hij haar ontsnappen met zijn kind?»

HUMO Stevige cliffhanger!

SCHOPENHAUER «Eigenlijk niet. In een flits van een seconde denkt Dieter het volgende, en ik vat het even samen. Eén: ja, ik heb het bed gedeeld met die slet, maar ik kan me geen seks herinneren, zo zat was ik. Kon ik met zo’n promillage een kind verwekken? Dat betwijfel ik, maar het onmogelijke is vaak mogelijk. Twee: als ik Maité laat lopen, komt er over twintig jaar een dopehead of erger bij mij aankloppen met de woorden: ‘Dag papa, ik ben je zoon en ik heb geld nodig. Véél geld.’ Drie: als Maité alsnog wordt gepakt, zit ik met een kind opgescheept waarvan de mama in de cel zit. Een week-weekregeling wordt dan moeilijk. En hoe zit het met de alimentatie?

»Weet je wat, besluit Dieter na die overpeinzingen, gene zever. Ik knal dat wicht af. Dat is voor iedereen het beste.»

HUMO Vraagt hij haar niet of ze een positieve zwangerschapstest kan voorleggen?

SCHOPENHAUER «Zo slim is Dieter wel, en Maité gaat erop in. Maar hij heeft door dat ze een coronatest van drie jaar geleden voorlegt. Daar trapt de slimme flik niet in. Hij schiet!»

HUMO Raak?

SCHOPENHAUER «Nee, raak schieten is niet zijn ding. Hij heeft een paar seizoenen eerder al eens een kind doodgeschoten terwijl hij dacht dat hij op een schurk mikte, en ook deze keer bakt hij er niks van. De doortrapte Maité steelt zijn auto en rijdt weg. Of ze echt zwanger is, zullen we pas over twintig jaar weten, als die dopehead eventueel komt aankloppen.»

HUMO En dan is er de kwestie-Tamara.

SCHOPENHAUER «Die arme vrouw ligt in het ziekenhuis: zwangerschapsvergiftiging. Ze is draagmoeder voor Louis Bomans. De -milieubewuste vriendin van Louis wilde geen kinderen omdat die CO2 uitademen. Louis wil wel kindertjes, vandaar die draagmoeder. Louis en zijn vriend Bob, de man van Tamara, staan in de ziekenhuisgang te vechten, en ondertussen krijgt Tamara haar weeën.»

HUMO Waarom staan ze daar te vechten?

SCHOPENHAUER «Die zwangerschapsvergiftiging! Tamara moet snel bevallen of ze gaat eraan. Maar het kind is nog niet levensvatbaar. Kind of moeder, wie offeren we op? Daar hebben ze dus ambras over. Enfin, ze willen elkaar de schedel inslaan, en Tamara besluit iets te doen. Ze perst een paar keren en floep, daar komt het kind. Het valt op de grond terwijl de vechters de kamer binnenrollen. Bob struikelt over de navelstreng en valt met zijn volle gewicht op de pasgeborene.»

HUMO Wat erg!

SCHOPENHAUER«Dat valt allemaal goed mee. In de volgende aflevering blijkt dat Bob op de nageboorte is gevallen. De strijders zijn vertederd door de baby en vallen elkaar in de armen. Eind goed, al goed.»

HUMO En het kind is levensvatbaar?

SCHOPENHAUER«Ja, hoor. Tamara dacht dat ze negen weken zwanger was, maar dat bleken negen maanden te zijn. De jonge moeder behoort tot een generatie die een grondige kennis van de kalender niet meer ingehamerd kreeg op school.»

HUMO En dan is er nog de kwestie-Marianne.

SCHOPENHAUER «Een raar geval. Ze zou advocaat Alexander Cosyns de hersens ingeslagen hebben met een golfclub.»

HUMO Had ze een motief?

SCHOPENHAUER «Ja, die advocaat had lelijke dingen over haar familie gezegd. Marianne zou voor assisen moeten komen, maar dat is te duur voor een reeks als ‘Thuis’. De scenaristen hebben daar een oplossing voor gevonden. Dieter, de slimme agent weet je wel, komt aanzetten met een meesterlijk verzinsel: hij bekent dat hij Maité had willen doodmeppen met een golfclub, omdat hij wist dat hij een schutter van niks is. Hij had al eens geoefend op een advocaat, Cosyns dus. En met succes! Maar bij de dramatische confrontatie met Maité was hij, overmand door emoties, even vergeten hoe zijn plan alweer in elkaar zat.

»Dieter hoopt dat Maité ooit in de jail belandt, waar hij ook zal zitten door zijn bekentenis. Daar kunnen ze samen hun kindje opvoeden in een veilige omgeving. Zo zie je maar dat er in ‘Thuis’ ondanks alle bedrog en geweld ook plaats is voor mooie menselijke gevoelens!»

‘Thuis’, VRT 1, elke werkdag, 20.15