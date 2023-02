‘Het verhaal van Vlaanderen’: ‘De Boerenkrijg is veroorzaakt door koeien die ’s nachts naar de maan huilen’

‘Het verhaal van Vlaanderen’ heeft onze drang naar historisch inzicht aangewakkerd als de verraderlijke viento de poniente, een Spaanse rotwind die vanuit de Atlantische Oceaan zijn onbarmhartige ding doet. Maar weldra zal de reeks stoppen, reeds lonkt het gevreesde zwarte gat. Wat dan? Drank, drugs of een vlucht in oosterse wijsheid met bijbehorende lichaamsoefeningen? We zullen wel zien, want we hebben nog vier afleveringen te gaan. Deze zondag gaat het over... de Boerenkrijg! Hiep hiep hoera!

HUMO Wat was de oorzaak van de Boerenkrijg?

SYLVIE RADEZ (deskundige) «Slapeloosheid. Die 18de-eeuwse boeren leefden onder één dak met hun dieren, en koeien huilen ’s nachts naar de maan. Dat doen ze om wolven af te schrikken. Zo’n wolf zou dan denken: oei, daar is al een collega aanwezig, en zo te horen is hij forser dan ik. Ik zal daar maar wegblijven.»

HUMO Slimme tactiek.

RADEZ «Het werkt enkel als de imitatie overtuigend is, en dat was ze niet. De wolf dacht: aha, een koe! Daar zullen dus ook wel malse kalfjes zijn. En terwijl de wolf de kleintjes naar buiten sleurde, loeiden de moeders wantrouwend naar elkaar: er is een verrader in ons midden. Iemand heeft die wolf gewaarschuwd!»

HUMO Welke koe zou daar belang bij hebben?

RADEZ «Een koe zou het op een akkoordje kunnen gooien: kom maar af, maar vreet alleen andermans kinderen op. Klinkt vergezocht, maar waar gerouwd wordt, zie je wel vaker dat het blinde noodlot niet wordt aanvaard. Iemand moet de schuld krijgen: de chirurg die vast aan de coke zit, de fabrikant van de falende remschijven of het gebrek aan stevigheid van de flanken van de Matterhorn – naargelang de doodsoorzaak.»

HUMO Je kunt de Matterhorn toch niet verwijten dat hij last heeft van loszittende stenen?

RADEZ «Er zijn nabestaanden die de Zwitserse staat om die reden voor de rechter hebben gedaagd.»

HUMO Hebben ze het pleit gewonnen?

RADEZ «Het was een lastige zaak. Die losse stenen donderden omlaag, samen met de onfortuinlijke alpinist. Het gerecht kon enkel constateren dat er wat stenen aan de voet van de alpenreus lagen. Er is een algemene wet, een basisregel in het alpinisme zeg maar, die zegt: een steen is maar vastzittend zolang hij niet losraakt. Zelfs als die Matterhorn één gigantisch rotsblok was, zou hij vroeg of laat kunnen losraken. De rechter heeft dan ook geoordeeld dat je enkel veilig bent in een vliegtuig, want de hele aarde is één loszittende steen, als je het vanuit een kosmologisch standpunt bekijkt.»

HUMO Juist. Maar nu even terug naar die boeren. Waarom kwamen die in opstand?

RADEZ «Slapeloosheid, dus. Wie met slaaptekort kampt, begint zich aan alles te ergeren, en dan krijg je dat soort toestanden. Slapelozen kunnen zich ook moeilijk concentreren. Terwijl ze de Matterhorn beklimmen, dagdromen ze al over de selfie die ze op de top zullen maken. Daardoor merken ze niet dat ze zich aan loszittende stenen vastklampen. En dat brengt ons weer bij... de Boerenkrijg!»

HUMO Fijn, want daar wilde ik het graag over hebben.

RADEZ «Die koeien die ’s nachts naar de maan huilen, houden elkaar natuurlijk ook wakker. Daardoor kunnen ze niet meer helder denken, met als gevolg dat ze idiote procedures verzinnen om de wolf af te schrikken. De kwaal is erger dan de kwelling, of hoe zeg je dat? De remedie is desastreuzer dan het remgeld? Ja, sorry, ik raak niet goed uit mijn woorden. Ik slaap al een tijdje niet zo goed.»

HUMO Waar lig je dan van wakker?

RADEZ «Van de Boerenkrijg. Dat was een enorme mislukking, er was duidelijk niet goed over nagedacht. Dat kwam natuurlijk door dat slaaptekort. Maar waarom zijn die boeren niet overgestapt op het kweken van groenten? Want die maken geen nachtlawaai, en wolven lusten ze niet. Dat is een vraag waarvan ik wakker lig. Ik hoop dat Tom Waes mij daar een antwoord op zal geven.»

