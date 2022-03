‘Het was koud en de cameraman hing mijn voeten uit’: ‘Amelia Albatros’ trekt verder door het Vlaamse comedylandschap

Zondag 13 maart wordt er tijdens de finale van Humo’s Comedy Cup 2021 - ja, dankzij de rekbare agenda van de theaterzalen is dat vermaledijde jaar nog niet volledig achterwege - een nieuwe comedykoning of -koningin. Dat Amelie Albrecht, de vorige winnares, haar titel zal moeten overdragen, inspireerde haar tot een pelgrimstocht op zoek naar de bron van de Vlaamse comedy, en, onvermijdelijk bij dat soort zielsroerende ondernemingen, haar echte ik. Onderweg ontdekt ze ook dat niet elke gelauwerde comedian even goed op zijn pootjes terecht is gekomen.

In de derde en laatste aflevering treft Amelie Gunter Lamoot, winnaar van Humo’s Comedy Cup 2005, vol enthousiasme aan in een bloemenwinkel en bereikt ze eindelijk haar eindpunt: de bron van de Vlaamse comedy.