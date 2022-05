‘Het zijn pijltjes met ontgiftende sapjes. Je moet blij zijn als je zo’n prik krijgt!’

Als één muur een absolute must is voor de echte liefhebber, dan is het wel de Chinese. Want wat een muur is me dat, zeg! Ruim 21.000 kilometer lang is dat machtige bouwwerk, en het ligt daar in het landschap als een comateuze stenen slang die met weemoed terugdenkt aan de tijd toen ze met één zwiep van haar machtige staart hele legers tot ver over de Himalaya kon katapulteren. Maar alle nostalgie op een eetstokje: wat heeft die muur ons nu te vertellen? Welke lessen kunnen wij daaruit trekken voor het heden? Dat is andere koek, nietwaar?

INGE VERMYNEN (keramiste) «De Chinese Muur is actueler dan ooit. Hij is een symbool voor mensen die zich opsluiten in hun eigen gelijk, en die de waarheid niet onder ogen willen zien.»

HUMO En wat is die waarheid?

VERMYNEN «Dat is niet zomaar een waarheid, dat is yin en yang, hè! Een goed voorbeeld daarvan was die vaccinatie tegen covid. Ik zag direct aan mensen in mijn omgeving dat ze gevaccineerd waren: ze begonnen domme dingen te zeggen, zoals ‘Vaccinatie is belangrijk!’ en ‘De wetenschap is superwetenschappelijk!’ Maar de natuur is het daar niet mee eens. Dat is dan weer die yang. De natuur vecht terug!»

HUMO Hoe doet ze dat?

VERMYNEN «Door tegenprikken te geven.»

HUMO Heb je het nu over die needle spiking?

VERMYNEN «Ja, maar je moet daar niet te snel een etiket op plakken. Er wordt beweerd dat Bill Gates en zo daarachter zouden zitten. Maar die schurken gaan veel geraffineerder te werk. Kijk maar naar de Oosterweelwerken. Daar worden nu heel wat PFOS en PFAS opgegraven, en het zal niet lang duren voor ze ook op PFIS of PFUS stoten, let op mijn woorden. Dat is allemaal zo gepland, zodat de big pharma pillen kan verkopen tegen die giftige spullen, die dan weer het kritisch vermogen van de mensen aantasten. En dat zie je nu al gebeuren. Mensen die wel eens een Dafalgannetje slikken, geloven dat heel die needle spiking een goed voorbeeld van massahysterie is. Maar dat is het natuurlijk niet.»

HUMO Wat is het dan wel?

VERMYNEN «Alles in de natuur heeft een ziel. De lucht die wij inademen, bestaat uit halfstoffelijke elfjes die ons een leven lang verdedigen. Daar bestaat onomstotelijk wetenschappelijk bewijs voor: stop met ademen en je gaat dood! Die wezentjes hebben boogjes of blaaspijpjes – dat maakt niet uit – waarmee ze pijltjes met ontgiftende sapjes afschieten. Je moet dus blij zijn als je zo’n prik krijgt.»

HUMO Wat voor sapjes zijn dat?

VERMYNEN «Dat zijn biologische slow juices die je ook mentaal detoxen, zodat je inzicht krijgt in wat er werkelijk gebeurt!»

HUMO Heb je zelf al zo’n prik gehad?

VERMYNEN «Sinds begin april al honderden! Je voelt dat bijna niet, zo’n prikje is amper van jeuk te onderscheiden, maar als je na elke prik helderder en helderder begint na te denken, dan begrijp je wat er is gebeurd. Maar je moet de waarheid onder ogen willen zien, je mag je niet opsluiten achter de Chinese Muur van je eigen gelijk.»

HUMO Heb je de echte Chinese Muur ooit bezocht?

VERMYNEN «De échte Chinese Muur kun je niet bezoeken, want die zit in het hoofd van al die complotdenkers die geloven in klassieke wetenschap en dat soort onzin. Ik vind dat erg voor die mensen, maar wat doe je daaraan? Je kunt die domme mensen toch niet onthoofden, hoewel dat een erg aantrekkelijke gedachte is.»

Ancient superstructures: de Chinese Muur

Canvas, zondag 5 juni, 21.05