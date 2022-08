Hoe goed kent u ‘F.C. De Kampioenen’ echt? Test uw kennis met Humo's knallende Kampioenenquiz

De VRT dacht geruisloos 19 afleveringen van 'F.C. De Kampioenen’ te kunnen schrappen, maar dat besluit kreeg afgelopen week toch een heel, heel klein beetje aandacht in de Vlaamse media, cafe's en voetbalkantines. Ja, ook na jaren en jaren van herhalingen, blijkt de Vlaamse televisiekijker nog lang niet klaar met de reeks. Hoe vaak hebt u de afleveringen ondertussen al gezien? Zit u al in de dubbele cijfers of hebben de kampioenen nog geheimen voor u? Test het met ons elftal vragen!

Het kan een paar seconden duren voor de quiz geladen is: