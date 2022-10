Hoera Poetin! Humo trakteert de dictator op onze beste moppen: ‘Al ooit een atoombom op uw kloten gehad? Paljas!’

Er is er één jarig! Vladimir Poetin, ‘s werelds meest gehate man, mag vandaag zeventig kaarsjes uitblazen. De iconische nederlagen die het Russische leger de laatste tijd leed, zullen de feestvreugde in het Kremlin helaas bederven, en dan doen wij bij Humo daar graag nog een schepje bovenop met onze beste grappen over de dictator. En onthoud: elke verjaardag is er eentje dichter bij de dood.

Lees ook: De 7 Hoofdzonden van Vladimir Poetin: ‘Hij is zo rijk dat het geen zin meer heeft zijn geld te tellen. Hij weet het zelf wellicht niet’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sociaal Incapabele Michiel (@sociaalincapabelemichiel) op 7 Oct 2022 om 2:06 PDT

Beeld Gat van de Wereld

Beeld Kamagurka

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door HUMO (@humo.be) op 7 Oct 2022 om 1:56 PDT

Beeld Humo

Beeld Tom Borremans | Humo

Beeld Humo

Kamagurka 4267: patiënt Poetin Beeld Kamagurka

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door HUMO (@humo.be) op 7 Oct 2022 om 1:57 PDT

Beeld humo

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door HUMO (@humo.be) op 7 Oct 2022 om 2:00 PDT