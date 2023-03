Hoera voor Pi Dag! Niet alleen de verjaardag van Albert Einstein, maar ook de viering van het mysterieuze wiskundige cijfer pi, oftewel het tot in de oneindigheid voortlopende getal dat begint met 3,14 en dat iets te maken heeft met de omtrek van een cirkel.

De populairste manier om Pi Day te vieren is om simpelweg een taart te eten (zo pakken wij het hier aan), maar u kan ook pakweg een race van 3,14 km lopen of alleen naar liedjes luisteren. Wie na acht jaar nog eens het wereldrecord voor pi-cijfers achter de komma wil aanscherpen, moet eerst langs Rajveer Meena. De toen 21-jarige student slaagde erin maar liefst 70.000 getallen in de juiste volgorde op te sommen. De jonge Indiër deed er in 2015 ruim tien uur over om deze absurde reeks neer te zetten. Voor de slimmeriken onder ons zijn hier alvast de eerste 100.

Als laatste fun fact geven we nog graag mee op welke exacte seconde u de feesthoedjes mag opzetten. Hoe kunnen we dat weten? 14 maart is de officiële feestdag van pi omdat de Amerikaanse notatie van de datum 3/14 leest. Checken we enkele cijfertjes vérder achter de komma – 3,1415926 – dan kunnen we ook het uur aflezen: u mag vieren zesendertig seconden vóór twee uur ’s middags. Wil u uw timer nog preciezer zetten: geen probleem, pi werd al berekend tot ruwweg een triljoen cijfers na de komma. Veel plezier ermee, wij snijden hier ondertussen de brésilienne aan. Leve pi!