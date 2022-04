Hoera, zaterdagavond! Bezopen beelden uit de nachtclub zijn hit op Twitter

We hebben op deze plaats onlangs al bericht over het fantastische nieuwe Twitteraccount ‘Chaotic Nightclub Photos’ die een fijne selectie van goed getimede gênante dronkemansfoto’s brengt, maar onder het motto van de grootste dronkaards: we doen nog één rondje. Deze week passeerde het account namelijk, amper een maand na de start, de mijlpaal van een miljoen Twittervolgers. En terecht, want deze waanzinnige beelden doen uw wildste stapavonden eenvoudig verbleken.

