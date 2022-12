Hoogleraar en Sinterklaaskenner: ‘Een kind dat een elektrische step in het kanaal gooit, is niét stout’

Sinterklaas is weer in het land. De heilige man mag dan voorlopig ontsnapt zijn aan aanvaringen, tsunami’s, piraterij en ander maritiem onheil, de maatschappelijke discussies kan hij niet ontwijken. Dit jaar klonk luider dan ooit de vraag: hoe haalt de Grote Kindervriend het in zijn hoofd te beweren dat er geen stoute kinderen zijn? Heeft de Snoepgooier wel een pedagogisch diploma? Hoe beoordeelt hij het kindergedrag eigenlijk? En op grond van welke criteria? Een Sinterklaaskenner weet het antwoord.

HUMO Hoe weet Sinterklaas of er stoute kinderen zijn?

PROF. HERMAN VAN DEN UYTLEG (hoogleraar speculatieve wetenschappen) «Je kunt die vraag niet beantwoorden als je niet eerst hebt gedefinieerd wat stout zijn is.»

HUMO En wat is stout zijn?

VAN DEN UYTLEG «Het zou handig zijn als er een lijst bestond van wat stout is. Helaas is zo’n lijst in de praktijk onwerkbaar. Een elektrische step in een kanaal gooien is een goed voorbeeld: erg braaf is die praktijk niet, maar twintig jaar geleden was zo’n wandaad ondenkbaar omdat er nog geen elektrische steps waren. Zo’n boevenstreekje kon dus onmogelijk op een lijst staan. En zelfs als het er bij de eerste gelegenheid op werd gezet, dan was het allereerste stepsmijtende kind nog braaf geweest. Met andere woorden: zo’n lijst zou kinderen aansporen om nieuwe stoutigheden te verzinnen, want daar worden ze dus niet voor gestraft. Dat bevordert de creativiteit misschien, maar het moedigt ook bedenkelijk gedrag aan. Daar is de Sint uiteraard niet voor te vinden.»

HUMO Dat begrijp ik. Maar een klassieker als je bord niet willen leegeten, is dat niet gewoon altijd stout?

VAN DEN UYTLEG «Je kunt die vraag alleen beantwoorden als je de omstandigheden kent. Wat ligt er op dat bord? Wat drijft dat kind? Is het misselijk na een overdosis pannenkoeken op een feestje? Of krijgt het geen hap door de keel na het zien van beelden uit Cherson? In onze samenleving is de twijfel in het voordeel van de beklaagde. We gaan toch geen kinderen straffen omdat ze ziek zijn, of in staat tot intens medeleven met slachtoffers?»

HUMO De Sint kan daar dus geen oordeel over vellen?

VAN DEN UYTLEG «Hij kan dat wel, na zorgvuldig onderzoek. Er is nu een spijtig geval van een jongen die weigerde een hamburger te eten bij zijn grootouders. ‘Jullie zijn vuile carnisten!’ slingerde hij die arme mensen naar het hoofd. Opa heeft dat moeten googelen. Dat kind kreeg van zijn ouders te horen dat er twee soorten mensen bestaan: zij die het goede doen, en carnisten. Die grootouders waren daar niet goed van. Naar verluidt zijn ze onmiddellijk overgestapt op het veganisme. Zelfs hun dessert hebben ze laten staan, want dat was tiramisu.»

HUMO Wat zijn carnisten?

VAN DEN UYTLEG «Dat zijn schurken die enkel aan zichzelf denken en geen enkel oog hebben voor dierenleed. Moet je zo’n kind dan straffen omdat het zijn hamburger niet wil opsmikkelen? Hetzelfde geldt voor kinderen die op het schoolreisje een blik tomatensoep meenemen om dat tijdens het geplande museumbezoek tegen een Tuymans te kwakken. Dat valt heel moeilijk te beoordelen in termen van goed of kwaad. Pas over driehonderd jaar zal iemand kunnen zeggen: dat de aarde nog min of meer bewoonbaar is, hebben we te danken aan de zevenjarige Loni, die in 2022 met soep smeet. Moet Sinterklaas dan verkondigen: ‘Lieve kinderen, in het jaar 2322 zal ik weten te zeggen of er in 2022 stoute kinderen waren’? Het zou een oplossing kunnen zijn.»

HUMO Maar de Sint zei dat er dit jaar geen stoute kinderen zijn. Hoe weet hij dat?

VAN DEN UYTLEG «Sinterklaas leest veel brieven. Hij heeft vaak contact met ouders van wie de kinderen probleemgedrag vertonen, hij gaat naar congressen over kinderpyschiatrie en volgt de ontwikkelingen in de moraalwetenschappen op de voet. Die man is daar elk uur van de dag mee bezig, het hele jaar door! Ja, hij heeft weleens zijn twijfels. Hij vertrouwde mij onlangs toe dat hij, om correct te zijn, zou moeten zeggen: ‘Met een waarschijnlijkheid van 99,2 en een foutenmarge van 0,3 procent, en in afwachting van een nieuwe studie die pas in december zal verschijnen, en onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen in de interpretatie van het werk van Jürgen Habermas, kan ik zeggen: er zijn dit jaar geen stoute kinderen!’ Dat is misschien nét iets boven het petje van die vierjarigen. Of onderschat ik nu de hoogte van dat petje? Ook dat is stof voor een hele discussie.»