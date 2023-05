Humo kreeg nu al een rondleiding in de nieuwe woning van Andy Peelman: ‘In deze kamer komen alle awards die ik gewonnen heb voor mijn rol in ‘De buurtpolitie’’

Het is u misschien niet ontgaan: Andy Peelman is in blijde verwachting van een nieuwe woonst. Meer bepaald: een villa ter waarde van één miljoen euro, ver weg van al te opdringerige fans, die hij echter ook in onafgewerkte staat maar wat graag al openstelt voor nieuwsgierige journalisten. Onze Man, nieuwsgierig als wat, ging poolshoogte nemen van de werkzaamheden, en kreeg zowaar een rondleiding door niemand minder dan Andy zelf. Een verslag.

De grond

‘Zoals ik ook al tegen HLN zei: de bouw van mijn nieuwe villa zal me één miljoen euro kosten. Zònder de bouwgrond, hè! De architecten blijven wel aandringen dat de bouw een stuk sneller zou gaan als ik de bouwgrond erbij zou kopen, maar wie betaalt er feitelijk? Het is toch waar, zeker?’

De trofeekamer

‘Dit zijn alle acteerawards die ik gewonnen heb voor mijn rol in ‘De buurtpolitie’. De kast heb ik speciaal laten maken!’

De loods

‘Dit is de hangar waar ik mijn eigendunk bewaar. Jammer dat jullie gisteren niet konden langskomen, ik heb ze net naar de droogkuis gebracht.’

De wapenkamer

‘Hier, mijn wapencollectie! Ben ik mee begonnen toen de oorlog in Oekraïne losbrak. Mocht ik op een dag zin krijgen om mijn geweren in te zetten tegen de Russen: ze zouden niet weten wat hen overkomt! Maar ja, ik heb een vrouw en kinderen, dat zou niet verantwoord zijn. Ja, ze hebben hun pollekes mogen kussen in Moskou.’

De logeerkamer

‘Dit is de logeerkamer waar tegenwoordig mijn dubbelganger woont. Het idee heb ik van Saddam Hoessein, nogal ne keirel (lacht). Hij was goed van pas gekomen in mijn vorige huis, met al die fans die mijn woonst toen bestormden. Geraken ze deze keer voorbij de poort, dan vallen ze hem maar lastig.’

De kelder

‘Dit zijn de archiefkasten in de kelder waar ik alle geheimen bewaar over de VTM-top, en die dus een beetje mee aan de basis liggen van mijn succes. ‘Afpersing’ vind ik een lelijk woord. Ik zeg liever: Andy blij, iedereen blij.’

De tweede logeerkamer

‘De tweede logeerkamer, waar momenteel mijn nonkel Pandy Peelman verblijft. Op bezoek uit Hongarije! Ook nogal ne keirel (lacht). Humor zit in de familie, dus we lachen wat af samen. Amai! Ik krijg er soms zelfs het zuur van.’

De tuinhut

‘Dit is de hut in mijn tuin waar Michel Wuyts woont sinds onze opnames van ‘Spartacus Run’. Hij beloofde toen dat het maar voor even was, maar hij is nog altijd niet terug verhuisd. Michel wou niet op de foto.’

De slaapkamer

‘Aha, mijn slaapkamer. Where the magic happens, hè! (Knipoogt) De inrichting heb ik zelf gedaan. Let ook op het hekje voor mijn bed: stel dat dolle fans mijn slaapkamer bestormen, dan kunnen ze tenminste ordentelijk aanschuiven om mij te zien slapen.’

De tuin

‘Onder deze boom in de tuin woont de kabouter die maar blijft zeggen dat ik de VTM-gebouwen in brand moet steken. Niets van, Rodolfo: het zal nog niet voor morgen zijn (lacht) En daarna zien we wel weer.’