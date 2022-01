Humo’s doldwaze Djokovic-quiz: speel zelf voor grenscontrole en bepaal wie Australië binnen mag

Mag ‘ie nu wel of niet in Australië blijven en een balletje slaan op de Australian Open? De saga rond de ongevaccineerde tennisser Novak Djokovic beheerst al meer dan een week het nieuws, en down under geraken de gemoederen flink verhit. Hoewel Loco Djoko en met hem zijn fans zich hét slachtoffer voelen van een maatschappij geobsedeerd door regels en controle, is de tennisser niet de enige die de toegang tot Australië al is ontzegd. Andere mensen of dingen zijn er dan weer, om twijfelachtige redenen, nog steeds welkom. Doe de test en speel zelf voor grenscontrole: buiten of blijven?

Buiten of blijven: Great Barrier Reef

Het Great Barrier Reef was ooit prachtig en kleurrijk, maar is nu witter dan wit. De schijn van regenboogvlaggen is weg, en bovendien is het stokoud. Mag het in 2022 Australië nog wel binnen?

Grensstatus: toegelaten - Anuna De Wever hield nog een gepassioneerd pleidooi om het rif de toegang tot het land te ontzeggen, maar uiteindelijk heeft een Belg niks te zeggen in Australië.

Buiten of blijven: Mel Gibson

Geboren in de VS, maar vanaf zijn 12e opgegroeid in Sydney als een echte aussie. Geliefd en gelauwerd als acteur en regisseur, maar ook bekend van zijn anti-semitische tirades, racistische uitvallen en partnergeweld. Mag Mel Gibson blijven of vliegt hij buiten?

Grensstatus: toegelaten - want Braveheart blijft Braveheart.

Buiten of blijven: Tyler, the Creator

In 2015 wilde rapper Tyler, the Creator met z’n ‘Cherry Bomb’-tournee door Australië trekken, maar dat was buiten een feministische organisatie gerekend. Collective Shout zette een brede campagne op om het visum van de rapper in te trekken wegens zijn ‘vrouwonvriendelijke lyrics over verkrachting en geweld’. Buiten of blijven?

Beeld Getty Images,,

Grensstatus: intussen wel toegelaten - voor het tot een officiële beslissing kwam, trok Tyler, the Creator zelf de stekker uit de Australische tournee. In zo’n controverse wou hij niet optreden, klonk het. Intussen tourt de rapper wel weer gewoon down under.

Buiten of blijven: boemerang

Een prachtig Australisch artefact dat handig is om Skippy tegen te houden wanneer die z'n stevige rechter bovenhaalt, maar bovenal ook een levensgevaarlijk stuk speelgoed dat al meerdere onschuldige huisvaders -en -moeders op de spoed heeft doen belanden. Buiten of blijven?

Beeld Getty Images

Grensstatus: toegelaten - want niet weg te jagen.

Vluchtelingen: buiten of blijven?

Mensen uit oorlogsgebieden die in Australië internationale bescherming zoeken. Velen zitten vast in hetzelfde hotel waar Djokovic zijn quarantaine uitzit. Buiten of blijven?

Beeld photo_news

Grensstatus: afgewezen - Djokovic zit al een week vast in het quarantainehotel, de meeste vluchtelingen in Australië zitten er al langer dan drie jaar. Australiës bikkelharde migratiebeleid stuurt hen uiteindelijk onvermijdelijk terug.

Tones and I: buiten of blijven?

Deze Australische singer-songwriter folterde in 2019 de hele wereld door radiohit ‘Dance Monkey’ uit te brengen. De gevolgen van die misdaad zijn twee jaar later, op TikTok en andere sociale media, nog steeds voelbaar.

Beeld Getty Images

Grensstatus: toegelaten - we weten écht niet waarom.