Humo's spetterende spiektips voor sputterende studenten: ‘stop met blokken en vind úw dubbelganger’

Heeft u gisteren werkelijk waar niks uit uw handboeken opgestoken omdat die rivier zweet uw zicht vertroebelde? En bent u eigenlijk nog altijd aan het bekomen van al dat vochtverlies, terwijl u schreit over uw kansloos examen statistiek van maandag, wat uw percentage lichaamswater enkel doet verslechteren. Geen nood, want met Humo’s innovatieve tips haalt u alsnog dat diploma. Eén ding wel: u hebt dit niet van ons.

OUDE NOKIA

Lang vervlogen is de tijd dat studenten rolletjes volgepende microscopisch kleine briefjes in hun balpennen propten, om die nadien voor het oog van de docent te zien openspringen. Tegenwoordig is het arendsoog van de leerkracht gericht op een nieuwe bedreiging: de smartphone. Daarmee hebben studenten immers een wereldwijd web aan antwoorden aan hun vingertoppen. Een beetje leerkracht begint het examen dus pas nadat alle smartphones in beslag genomen zijn. Wat de doorsneeleerkracht in al z’n overmoed vaak over het hoofd ziet, is controleren of die dingen uitgeschakeld zijn. Daarin ligt een gouden kans voor de hele klas.

In de eerste stap van dit plan verandert iedereen zijn beltoon in een duidelijke opname van een fragment uit de cursus: een reeks jaartallen met bijbehorende gebeurtenis, of een moeilijke formule. Vervolgens dient iedereen, volledig volgens de regels, zijn smartphone in. En dan breekt fase twee aan: één leerling tast de onderkant van z’n stoel af, waar de week voordien al een ouderwetse gsm op vastgetapet werd, met de nummers van alle studenten op de sneltoetsen geprogrammeerd. De uitverkoren student belt nummer na nummer op, waardoor telkens een deel van de cursus door de klas schalt.

Wij raden aan om te kiezen voor een antieke Nokia 3210, of een vergelijkbaar model. Ten eerste omdat de toetsen ervan zo groot zijn dat ze makkelijk te vinden zijn op de tast, en ten tweede omdat batterijen in die tijd nog gemaakt werden om méé te gaan – zelfs na een week onderaan de stoel zal de batterij nog voor de helft opgeladen zijn.

DRONE

Sportwedstrijden, natuurdocumentaires, moderne oorlogvoering: zeldzaam zijn de hoekjes van ons bestaan aanschouwelijker geworden sinds die dag waarop een uitvinder zijn soepmixer koppelde aan een buitenboordmotor en het resultaat vrolijk het raam uit zag vliegen.

De eerste drones waren peperduur oorlogstuig om de vijand vanuit je luie stoel aan flarden te knallen – de uitvinder zag meteen het militaire potentieel van zijn trouvaille toen zijn vliegende mixer die nukkige buurman in mootjes hakte – maar intussen zijn drones compacte, gebruiksvriendelijke toestelletjes, die je al voor minder dan honderd euro op de kop kunt tikken.

De eerste stap in dit plan is een drone bemachtigen. Natuurlijk bent u als student naast lui ook blut, en is honderd euro veel geld. Als de hele klás bijdraagt, valt het nog wel mee. En uiteindelijk zal iedereen welvaren bij de investering. Ga dus gerust rond met die snapback-pet.

En daarna? Denk aan reclameboodschappen, op zomerdagen door de lucht gesleurd door sportvliegtuigjes. Neem een lange strook stof (één gordijn zal moeder niet missen) en pen er met een dikke, zwarte stift de moeilijkste formules en passages uit de cursus op. Bevestig het spandoek aan de drone, en klaar. Daarna rest enkel de spiekhelikopter ongezien door het raam naar binnen te sommeren, in deze zomerse temperaturen zal dat toch openstaan in de aircoloze klaslokalen.

Aandachtspunt: hoe kleiner de drone, hoe beter. Het maakt de kans dat een nijdige leraar ’m uit de lucht mept met een T-lat een pak kleiner.

TOCH BLOKKEN

Voor deze tip is wat zelfopoffering nodig. Moeilijk voor studenten die op zoek zijn naar een makkelijke uitweg, beseffen we, maar geef het een kans.

Deze list vereist een technologisch hoogstandje. Pientere wetenschappers, die wél gestudeerd hadden, hebben televisies gebouwd die het patroon van de muur achter zich kunnen nabootsen. Ze tonen een soort digitaal behangpapier, dat naadloos overloopt in het echte achter hen. Lees: ze zijn praktisch onzichtbaar.

Monteer zo’n quasi onzichtbare televisie boven het schoolbord. Wanneer de examinator met de rug naar het bord staat, schakel je de tv in – waarop dankzij een slim geplaatste USB-stick een Powerpoint-presentatie te zien is waarin de hele cursus samengevat staat. Vermoedt de opzichter iets omdat hij plots érg veel studenten dromerig naar boven ziet staren? Met een simpele druk op de afstandsbediening wordt de tv weer onzichtbaar.

‘Ja maar,’ horen we u jammeren, ‘kost zo’n tv dan geen stukken van mensen?’ Jawel, daarom vraagt deze tip dus wat zelfopoffering. Want waar kunt u tegenwoordig zo’n televisie winnen? Jawel, in ‘Blokken’. Succes! Niet met de vragen, dat lukt wel. Met Ben.

TWEE DRUPPELS

Wist u dat Saddam Hoessein een diploma in de rechten had? En denkt u dat hij dat gehaald heeft door nachtenlang Iraakse wetteksten in z’n kop te rammen? Natuurlijk niet. Hoe heeft hij dat dan klaargespeeld? Het antwoord is even simpel als listig: níét.

Tijdens een wandeling door Bagdad kreeg de toen nog jonge Saddam plots ene Norbert Al-Ramadi in de gaten. ‘Wacht eens, ik kén die snor,’ zou Saddam volgens de overlevering gezegd hebben. En na wat overreding en ettelijke bedreigingen ging Norbert ermee akkoord om voor een paar dinar de examens van Saddam af te leggen. Dat ging zo vlot dat Saddam later een klein leger aan dubbelgangers ronselde. Wat vooral handig bleek toen de Amerikanen hem naar het leven stonden.

Wat Saddam lukte, zal u ook wel lukken. Besteed de blokperiode niet aan studeren, maar schuim de straten van uw studentenstad af, op zoek naar uzelf. Een bekende oogopslag? Een stemtimbre dat als twee druppels water op het uwe lijkt? Een stel benen dat onder een rok krek de uwe zouden kunnen zijn? Twijfel niet: voortaan hebt u iemand die al uw examenvragen moedig op zich neemt – of toch zolang uw evenknie wél bereid is om één en ander uit het hoofd te leren.

-- --- .-. ... .

Weinigen weten dat Samuel Morse een bloedhekel had aan studeren, maar wel door zijn examens wist te ploeteren dankzij een uitvinding die later zijn naam zou dragen: de morsecode. Dankzij zijn neiging om er de kantjes van af te lopen, kunnen scholieren al sinds midden de negentiende eeuw ongemerkt antwoorden uitwisselen met klasgenoten. Meer dan een balpen, een hard oppervlak om die tegen te tikken en wat ouderwetse solidariteit heeft een mens niet nodig.

Nadeel: u moet het morse-alfabet uit het hoofd leren. Geen koud kunstje, maar voortaan kan de cursus verdeeld worden onder alle klasgenoten, waardoor de studietijd per student van lang-lang naar kort-kort zal gaan. Kans op slagen: groot. Kans op gevat worden: klein. Al is het wel aangeraden om vragen en antwoorden zo kort mogelijk te houden. ‘...- .-. .- .- --. / ..... ..--..’ (‘Vraag 5?’) mag dan relatief snel getikt zijn tijdens het examen biologie, als het antwoord ‘semipermeabele celwand’ (‘... . -- .. .--. . .-. -- . .- -... . .-.. . / -.-. . .-.. .-- .- -. -..’) is, laat het antwoord even op zich wachten. Tracht een kakofonie van getik te vermijden, anders kan een mens zijn kort van zijn lang niet meer onderscheiden. Hou het dus beknopt, wacht op je beurt, en: ‘... ..- -.-. -.-. . …!’ (‘Succes!’)

EN NU: RECLAME

Een tip waar – het mag stilaan wel – wij ook wat aan hebben. Klassiek is het beeld van de leerkracht die tijdens een examen het lokaal binnengehaald wordt om toezicht te houden, maar die geen enkele band heeft met het vak in kwestie. Erg vaak heeft die Chinese vrijwilliger eigen leesmateriaal bij om die verloren uren op zijn minst aangenaam door te brengen.

Is uw toezichthoudende leerkracht gezegend met culturele bagage? Kent hij of zij iets van de wereld, en beschikt hij of zij over kritische zin en een kerngezond gevoel voor humor? Kortom: is hij of zij een Humo-lezer? Dan is de kans groot dat hij of zij zal achteroverleunen om zijn of haar lijfblad tot zich te nemen, en zo de klas een blik te gunnen op de kaft. Ziedaar: uw kans. Want die achterkaft kan de uwe worden, door een advertentie aan te kopen en zo uw spiekbriefje op A4-formaat samen te stellen.

We raden aan om enkel de belangrijkste kernwoorden uit de cursus erop te zetten, want hoe meer woorden, hoe kleiner het lettertype. Wie vooraan de klas zit, draagt uiteraard het meest bij in de groepsaankoop in ruil voor de grotere leesbaarheid. Waar wacht u nog op? Contacteer onze reclamedienst, vraag naar ‘het speciale studententarief voor de achterkaft’ en voor een spotprijs helpt Humo u door de examens. Geen dank. En: bedankt.