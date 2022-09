Humo sprak met passiefagressief: ‘Niet op mijn stoep kakken!!! En geen clickbait aub’

Het internet mag dan meer en meer van onze tijd opslokken, we krijgen er ook zoveel mooie nieuwe dingen voor terug: van sexting tot streaming, van catfish tot neplike en van clickbait tot de TikTok-dansjes van Jacques Vermeire. Humo, uw eiland in die zee van e-llende, spreekt deze maand met de mensen die het leven online een klein beetje leuker maken. Vandaag: passiefagressief.

‘Zeker wil ik dit interview doen, maar kun je er geen clickbait van maken aub??? Bedankt, Humo.’ Wij verwachtten een fluwelen stomp in onze maag nadat we contact hadden opgenomen met @passiefagressief, maar de Nederlandse Frederica blijkt de passiviteit zelve.

passiefagressief «Eerst postte ik vooral op mijn eigen account, tot ik dacht dat mijn eigen vrienden het misschien irritant zouden vinden als ik alleen maar passief-agressieve dingen deelde. Dus heb ik een aparte account aangemaakt. In het begin had die maar tien volgers. In Nederland ging het opeens hard door een nieuwsartikel over mijn pagina. Waarom het ook in België is ontploft? Geen idee!»

HUMO Waar haal je al die passief agressieve content vandaan?

passiefagressief «De meeste input krijg ik van anderen. Ik krijg tussen de 50 en 100 berichten per dag, die ik ook allemaal beantwoord. Ik heb gewoon een job en ik verdien nul euro met mijn pagina: @passiefagressief is, met andere woorden, een uit de hand gelopen hobby die me veel tijd kost. Ik werk er tussendoor aan, op het toilet bijvoorbeeld.

»Wat passiefagressief gedrag is, draait eerder om het medium dan om de boodschap. Als iemand aan je vraagt om alsjeblieft niet voor z’n voordeur te kakken, denk je: best een logisch verzoek. Maar schrijft iemand het in hoofdletters op een briefje, dan staart die boodschap je plots aan terwijl je er niks mee te maken hebt. Zeg dus maar gewoon tegen mensen: ‘Niet op mijn stoep kakken!!!’»

HUMO Wordt de samenleving steeds passief-agressiever?

passiefagressief «Nee. Tijdens de pandemie was er wel een opstoot van passief-agressieve briefjes voor de ramen, maar nu er weer meer sociaal contact is, is dat minder.»

HUMO Je account bundelt het opmerkelijkste passief-agressieve gedrag van de Lage Landen. Zie je een verschil tussen Belgen en Nederlanders?

passiefagressief «O ja. Belgen formuleren het allemaal wat beleefder, Nederlanders draaien er niet omheen: ‘Ophouden en wegblijven!’»

HUMO Wat is volgens jou het beste dat op sociale media te vinden is?

passiefagressief «@chlamidiamag, een memepagina op Instagram, is heel grappig. Ook Humo vind ik leuk. En Kamagurka! Is dat een Belg?»

HUMO Jazeker, en Humo-cartoonist op de koop toe!

passiefagressief «Ha, kijk. O, er is nóg een goed Belgisch account: @mininieuws, een pagina die kleine nieuwsdingen plaats. Daar heb je ook een Nederlandse variant op: @mevrouw.pastoor.»

HUMO En wat vind je het slechtste op sociale media?

passiefagressief «Politieke partijen, zonder twijfel.»

HUMO Heeft het internet ons leven beter gemaakt?

passiefagressief «Ik denk van wel. De overload aan informatie kan vervelend zijn, maar vanuit je huis de hele wereld kunnen zien: dat is toch fantastisch?»

HUMO Stel, je bent na publicatie totaal niet tevreden met dit artikel: hoe zou je ons terechtwijzen?

passiefagressief (lacht) «Ik zou er veel werk van maken. Dat vind ik ook het grappigst: wanneer mensen hun kostbare tijd gebruiken om een heel kleine irritatie wereldkundig te maken.

»Dus: ik zou je artikel afdrukken en op een groot bord voor mijn raam kleven, zodat niemand ernaast kan kijken. Alles wat ik niet goed vind, omcirkel ik dan met een dikke rode stift. ‘Dit klopt niet!’ ‘Incorrect!’ ‘Niet goed geformuleerd!’ Ja, ik zou me echt hélemaal uitleven.»